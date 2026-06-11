Trump suspende ataques contra Irán tras alcanzar avances claves en negociaciones de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspendió los ataques programados para la noche de este jueves contra Irán tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes en las que las partes aprobaron los "puntos finales del acuerdo" para poner fin al conflicto desatado el pasado 28 de febrero.

"Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel de la dirigencia iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", señaló en un mensaje difundido en redes sociales.

El magnate republicano afirmó además que "los puntos finales" del acuerdo fueron alcanzados entre las partes "tanto en concepto como en detalle".

"El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", añadió.

Previamente, Trump había anunciado próximos ataques contra Irán, en plena escalada de las tensiones en Oriente Próximo, junto con anunciar que también el Ejército estadounidense tomaría la isla de Jark "en un futuro no muy lejano" para controlar sus infraestructuras petroleras.

La isla es la principal terminal de exportación de petróleo de Irán, gestionando alrededor del 90% del crudo que el país exporta, con una capacidad de almacenamiento de 18 millones de barriles y un flujo diario superior a 1,3 millones de barriles. Es crítica para la economía iraní y su comercio internacional de hidrocarburo.

(Imagen: Getty Images)

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