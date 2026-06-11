Las interrogantes que plantea la milagrosa supervivencia de un sherpa en el Everest

Las condiciones eran tan malas que tanto Thrall como Chmielewski grabaron mensajes de despedida para sus seres queridos, pensando que quizá no volverían con vida.

El grupo tardó unas 38 horas en llegar finalmente al campamento base. En ese momento, ya daban por hecho que Hillary Dawa había fallecido.

"Había una niebla total" , dijo Thrall. "Todas las cuerdas estaban cubiertas por unos treinta centímetros de nieve… En ningún momento, cuando miré hacia arriba, vi ningún rastro de Hillary".

Por su parte, Chmielewski también ha acusado a HTA de negligencia.

"Mira, a Hillary Dawa lo dejaron solo; se salvó por sus propios medios", explica Chmielewski a la BBC. "Esto pone de manifiesto la triste realidad de cómo Himalayan Traverse trata a sus empleados. A los clientes se les trata de la misma manera ".

Chmielewski afirma que Pasang Kaji Sherpa, el otro guía de montaña de su grupo, había notificado a la empresa el 30 de mayo que Hillary Dawa había desaparecido, pero que no se puso en marcha ninguna operación de búsqueda hasta días después.

Chmielewski, que también fue ingresado en el hospital con congelaciones, sugiere además que las decisiones se tomaron de forma improvisada durante la expedición y que la empresa parecía no estar preparada.

"Tengo grandes reservas sobre la agencia que organizó esta expedición" , afirma. "Creo que deberían perder su licencia".

Hillary Dawa afirma que se vio obligado a quedarse cerca del campamento 3, situado a unos 7.200 metros sobre el nivel del mar, porque se le acabó el oxígeno y ya no podía caminar .

Sin oxígeno suplementario, un escalador completamente aclimatado normalmente solo sobreviviría dos o tres días a esa altitud.

" No podía caminar… No comí nada los dos primeros días. Luego empecé a masticar hielo, pero me dolían los dientes ", declaró Hillary Dawa al Servicio Nepalí de la BBC desde el Hospital HAMS de Katmandú. "No creí que sobreviviría".

Entonces encontró chocolates en el bolsillo y logró beber un poco de hielo derretido.

Bajó lentamente, pero acabó cayendo en una grieta, según contaron dos personas con las que habló sobre su terrible experiencia.

Entonces, una avalancha que hizo que la nieve cayera en la grieta le dio la primera esperanza que había tenido en días.

"Al pisar la nieve, me levanté y miré hacia arriba... Sentí que podía salir de allí", dijo.

Una vez que logró salir a rastras, encontró unas cuerdas cerca que le ayudaron a descender más. Fue allí donde vio al equipo de limpieza, las primeras personas con las que se había encontrado en casi una semana.

Hillary Dawa fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una sala general a principios de esta semana y se está "recuperando bien", según informó su familia al Servicio Nepalí de la BBC .

El fundador y presidente de HTA, Dawa Sherpa, afirmó que, cuando su empresa se dio cuenta el 30 de mayo de que no se podía contactar con Hillary Dawa, lo notificó a su socio, 8K Expeditions, la empresa de expediciones de mayor envergadura que había ayudado a tramitar los permisos de escalada de Thrall y Chmielewski.

"La operación de búsqueda se retrasó únicamente debido a las condiciones meteorológicas adversas, pero eso no significa que hubiera negligencia", le explica a la BBC.

"El tiempo era realmente malo, había una tormenta de nieve, lo que significa que tuvimos nieve profunda de forma continua durante varios días. No habría sido posible enviar un helicóptero [de inmediato]. Habría estado enviando a los rescatistas a una muerte segura".

Dawa añade que 8K Expeditions debería ser la empresa encargada del rescate, ya que fue la que expidió los permisos, pero la compañía sostiene que no era responsable de proporcionar los servicios logísticos ni operativos para esta expedición en concreto.

"No obstante, como parte de nuestra responsabilidad y compromiso de apoyar a la comunidad de alpinistas, hicimos todo lo posible para ayudar [en] la búsqueda", explica a la BBC el director general de la empresa, Lakpa Sherpa.

Lakpa confirmó que HTA se había puesto en contacto por primera vez el 30 de mayo, pero que posteriormente se perdió el rastro. HTA no respondió a estas afirmaciones.

"Intentamos en múltiples ocasiones contactar con Himalayan Traverse Adventure para obtener más información y coordinarnos", dice Lakpa. "Sin embargo, no fue posible localizarlos… El 2 de junio, establecimos contacto con la familia de Hillary y coordinamos una operación de búsqueda aérea".

La búsqueda no dio ningún resultado.

8K Expeditions calificó la odisea de Hillary Dawa como un "auténtico autorrescate" y "nada menos que un milagro".

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