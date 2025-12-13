Trump endurece su discurso y anuncia ataques terrestres en su ofensiva contra el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes que su gobierno iniciará una nueva fase en la lucha contra el narcotráfico, anunciando operaciones terrestres como parte de una estrategia que, según afirmó, ya ha reducido de manera significativa el ingreso de drogas al país.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, el mandatario sostuvo que las acciones “por tierra” son más efectivas y que “van a empezar a suceder”, aunque posteriormente aclaró que estas operaciones no necesariamente se desarrollarán en territorio venezolano, sino que estarán dirigidas contra personas y organizaciones responsables del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Trump aseguró que su administración ha logrado disminuir en un 96 por ciento el ingreso de drogas por vía marítima, destacando los ataques contra embarcaciones en el Caribe, una política que ha sido objeto de críticas por las muertes registradas durante estas operaciones. El presidente defendió la ofensiva, comparándola con un escenario de guerra.

El mandatario también evitó entregar detalles sobre eventuales decisiones relacionadas con el petróleo venezolano, tras la reciente incautación de un petrolero con crudo de ese país, aunque dejó entrever que se trata de un asunto que sigue siendo evaluado por su gobierno.

Finalmente, Trump dirigió críticas hacia Colombia por su rol en la producción de cocaína, aunque diferenció su situación de la venezolana, reiterando que su prioridad es mantener una frontera “sólida” y evitar que el narcotráfico continúe, según sus palabras, provocando cientos de miles de muertes cada año en Estados Unidos.

