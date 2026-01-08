Macron defiende que Europa siga desarrollando su Defensa para que no se convierta en una "potencia moral impotente"

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este jueves que Europa opte por seguir desarrollando su Defensa y no ceda al "vasallaje" frente a otros actores, ni se convierta solo en "una potencia moral" sin capacidad de actuación en medio de un orden mundial más conflictivo.

"Hay que asumir plenamente nuestra ambición diplomática que debe consistir en defender nuestros intereses, nuestra influencia, y no ceder nada ni al vasallaje ni, de alguna manera, a la idea de que deberíamos convertirnos en una potencia moral impotente", afirmó en su intervención ante la Convención Anual de Embajadores en París.

Frente a los representantes diplomáticos franceses en el mundo, el presidente galo pidió asumir el "momento difícil" que atraviesa el orden mundial con cada vez menos reglas y en el que busca imponerse "la ley del más fuerte".

Además, señaló que el continente es "mucho más fuerte de lo que muchos creen", por lo que insistió en reforzar la unidad de los europeos y contar con "una lógica de poder más clara para Francia y para Europa". "Es asumir la defensa completa de nuestros intereses, y es continuar defendiendo nuestra influencia allá donde el multilateralismo efectivo pueda ser defendido, y asumir esta lucha", complementó.

Por todo ello, Macron incidió en seguir con el proceso de rearme de Europa y en desarrollar la industria armamentística europea, afirmando que toca "pensar en europeo" y menos en "francés". "La Europa de la Defensa debe ser una tierra de conquista y de creación de valor", señaló.

COALICIÓN DE VOLUNTARIOS COMO NUEVA ALIANZA DE DEFENSA

Además, el presidente de Francia defendió el papel de los países europeos y Canadá en el apoyo a Ucrania, después de que Estados Unidos cortara drásticamente su asistencia a Kiev el último año. En este sentido, puso como ejemplo de nueva alianza internacional la Coalición de Voluntarios que aportará garantías vinculantes de seguridad a Ucrania en el contexto posbélico.

"Acompañamos los esfuerzos diplomáticos estadounidenses, y saludo esos esfuerzos y lo que hace la diplomacia estadounidense, pero hemos logrado que esos esfuerzos se reorienten y que se tengan en cuenta nuestros intereses", defendió, sobre el papel de los socios europeos para influir el enfoque estadounidense hacia Kiev, más proclive a las posiciones rusas.

"No puede ser la capitulación de Ucrania", resumió sobre el final de la guerra lanzada por Rusia contra el país vecino. En este punto recalcó que ningún acuerdo puede "sacrificar los intereses europeos" por lo que el foro liderado por Francia y Reino Unido "tiene en cuenta" dichos intereses y representa una "verdadera revolución estratégica" en el apoyo coordinado al Ejército ucraniano.

Según el jefe de Estado francés, este foro creado para coordinar el apoyo militar a Ucrania supone la "consolidación" de una alianza "muy relevante en materia estratégica y de defensa". "Ha hecho que nuestra seguridad y defensa no dependa únicamente de la OTAN y ha establecido un partenariado estratégico y de defensa para Francia y los europeos", explicó, en plenas tensiones con Estados Unidos por las amenazas sobre Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Dinamarca, socio de la Unión Europea y la OTAN.

