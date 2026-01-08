El servicio de internet se corta en Irán mientras se producen masivas protestas por todo el país

El servicio persa de la BBC ha confirmado las muertes y las identidades de 22 personas, mientras que las autoridades iraníes han informado de la muerte de seis miembros de las fuerzas de seguridad.

"Muerte al dictador"

El jueves por la noche, videos publicados en las redes sociales y verificados por la BBC mostraron a una gran multitud de manifestantes marchando por una importante avenida en Mashhad, en el noreste del país.

Se escuchaban cánticos de "¡Viva el sha!" y "¡Esta es la batalla final! ¡Pahlavi regresará!". En un momento dado, se ve a varios hombres subiendo a un paso elevado y retirando lo que parecen ser cámaras de vigilancia instaladas en él.

Otro video mostraba a una gran multitud de manifestantes caminando por una importante avenida en el este de Teherán, mientras que en el norte de la ciudad se escuchaba a un pequeño grupo coreando "¡Viva el sha!" y "Muerte al dictador", en referencia a Jamenei.

También se filmó a manifestantes coreando "¡Viva el sha!" en una plaza principal de la ciudad de Babol, en el norte del país.

Esto ocurrió poco después de que Reza Pahlavi, cuyo padre fue derrocado por la revolución islámica de 1979 y que reside en Washington D.C., hiciera un llamado a los iraníes para que "salieran a las calles y, como un frente unido, gritaran sus demandas".

Los medios estatales iraníes restaron importancia a la magnitud de los disturbios del jueves. En algunos casos, negaron por completo que se hubieran producido protestas, publicando videos de calles vacías.

Horas antes, imágenes de Lomar, una pequeña ciudad en la provincia occidental de Ilam, mostraron a una multitud coreando "Cañones, tanques, fuegos artificiales, los mulás deben irse", en referencia al clero. En otro video se veía a personas arrojando papeles al aire frente a un banco que parecía haber sido asaltado.

Otros videos mostraban numerosos comercios cerrados en varias ciudades y pueblos de mayoría kurda en las provincias de Ilam, Kermanshah y Lorestán.

Esto ocurrió tras un llamado a la huelga general por parte de grupos de oposición kurdos en el exilio, en respuesta a la represión violenta de las protestas en la región.