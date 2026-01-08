Cómo la captura de Maduro y la turbulenta relación entre Trump y Petro influyen en Colombia a meses de las elecciones

Trump -consideran- demostró que no le tiembla el pulso. La Cancillería colombiana tomó las palabras contra Petro como un ataque a la soberanía nacional.

La tensión se disparó a cuatro meses de elecciones presidenciales en Colombia .

La cita electoral, fijada para mayo, se vislumbra como un referendo a la gestión de Petro. Su proyecto se juega la continuidad con el precandidato izquierdista Iván Cepeda en un momento de auge de la derecha apoyada por Trump en América Latina.

Diversos analistas políticos miran la caída de Maduro y los vaivenes entre Trump y Petro con clave electoral.

"Lo vimos en Honduras y en Argentina. Trump experimenta incidir directamente en los procesos electorales de la región ", opina para BBC Mundo Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional.

Baño de masas

Antes de que Trump y Petro rebajaran la tensión, las amenazas del estadounidense sirvieron al colombiano para un baño de masas nacional .

Como habitúa Petro cuando afrenta desafíos en su gobierno, convocó a los colombianos a llenar las principales plazas del país el miércoles 7 de enero .

Si lo que buscaba el colombiano era probar su llamado a defender la soberanía así como el apoyo a su proyecto, seguramente se dará por satisfecho.

En el centro de Bogotá, miles respondieron agitando banderas y cantando: "Petro, amigo, el pueblo está contigo" .

"Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. El primer discurso era bastante duro", arrancó el colombiano entre vítores en la Plaza Bolívar.

Lo que se preparaba como un mitin por la soberanía se tornó en un discurso en el que Petro repasó logros de su gestión y atizó a la derecha colombiana y a sus rivales políticos.

Antes de la marcha, la experta en relaciones internacionales Sandra Borda opinaba que la polarización entre Petro y Trump apenas le daría rédito al colombiano.

"Petro tiene una base fuerte del 30-35% de apoyo que se mantiene firme, pero dudo que lo que pasó en Venezuela y las amenazas de Trump le sumen mucho más a la izquierda", decía Borda, del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes.

"Hay mucho colombiano que, aunque condene a Trump, siente que les ha liberado de Maduro, por el que tienen una antipatía más vieja, fuerte y asentada", según Borda.

Colombia ha sufrido como pocas naciones en Sudamérica la crisis venezolana.

Ha sido el principal receptor del éxodo de 8 millones de venezolanos en la última década y ha sufrido repetidas crisis de seguridad fronteriza ante el fortalecimiento de guerrillas y grupos criminales.

La carrera de 2026

Todavía se desconocen las candidaturas definitivas de cara a la cita de 2026. Petro no puede presentarse a la reelección.

Por el momento Cepeda, el candidato del petrismo, lidera encuestas de intención de voto. También figuran alto un candidato de centro, Sergio Fajardo, y uno de derecha, Abelardo de la Espriella.

La captura de Maduro radiografió las corrientes de los tres de cara a lo que representan para 2026.

Cepeda condenó la acción estadounidense. Fajardo celebró la captura del venezonalo, aunque después expresó preocupación por la intervención militar. De la Espriella aplaudió a EE.UU. y acusó a Petro y Cepeda de ser "esbirros de Maduro".

Trump no ha apoyado abiertamente a ningún candidato, aunque su animadversión a Petro quedó latente desde que regresó a la Casa Blanca e inició su llamada guerra contra el narcotráfico.

Ha señalado a Colombia por su rol en la producción de distribución de drogas y vinculado a su homólogo colombiano, sin presentar evidencias, con la industria de narcóticos.

El politólogo Chala ubicaba las amenazas de Trump de una posible acción militar en Colombia dentro de una "lógica de consolidación de la influencia estadounidense en una multipolarización regionalista mundial".