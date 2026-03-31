Trump endurece el tono y amenaza con retirar apoyo militar a Europa en medio de crisis con Irán

A través de una serie de mensajes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, lanzó una severa advertencia a sus aliados europeos, condicionando el futuro apoyo militar de Washington a una mayor reciprocidad en el conflicto con Irán. El jefe de Estado cuestionó la falta de compromiso de estas naciones en el estrecho de Ormuz, sugiriendo que el respaldo de la Casa Blanca ya no será incondicional, lo que tensiona nuevamente la relación con la OTAN.

Trump fue enfático al señalar que los países que no han colaborado activamente deberán asumir su propia protección de ahora en adelante. "Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", sentenció el presidente, argumentando que tras la ofensiva conjunta con Israel, Irán "ha quedado diezmado".

En su análisis de la crisis energética, el líder norteamericano apuntó directamente al Reino Unido y otros países, mencionando que "no pueden conseguir combustible para aviones debido a (la crisis) en el estrecho de Hormuz". En este contexto, recordó que Londres se "negó a participar en la 'decapitación' de Irán" y les instó a actuar con mayor firmeza para asegurar sus suministros.

"Les hago una sugerencia: en primer lugar, compren a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y en segundo lugar, reúnan el valor que les ha faltado hasta ahora, vayan al estrecho y simplemente tómenlo", manifestó el mandatario respecto a las alteraciones en el mercado petrolero global. Según su visión, dado que "lo difícil ya está hecho", los aliados ahora tienen la responsabilidad de ir "a por su propio petróleo".

La molestia de la Casa Blanca también se dirigió específicamente hacia la administración de Emmanuel Macron. Trump recriminó al Gobierno francés por "no permitir que aviones con destino a Israel, cargados de material militar, sobrevolaran su territorio". En sus declaraciones, lamentó que "Francia se ha mostrado muy poco cooperadora con respecto al 'carnicero de Irán', a quien se ha logrado eliminar", en alusión al líder supremo Alí Jamenei, fallecido en los bombardeos iniciados el pasado 28 de febrero.

Finalmente, el presidente estadounidense advirtió que Washington "lo recordará", dejando clara su insatisfacción con la falta de implicación de diversas naciones europeas y asiáticas en una guerra donde, a su juicio, Estados Unidos ha asumido los mayores costos operativos.

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