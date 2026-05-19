Justicia española imputa al expresidente Zapatero por presuntamente liderar una trama de corrupción con vínculos con Venezuela

Tras gobernar España entre 2004 y 2011, Rodríguez Zapatero asumió un papel activo en las relaciones con Venezuela y en los intentos de mediación política entre el gobierno y la oposición del país sudamericano.
La Audiencia Nacional española citó como imputado este martes al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien señala como líder de una presunta trama de tráfico de influencias.
Rodríguez Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Según el auto del juez, el expresidente y personas de su entorno habrían recibido de forma presuntamente irregular 1,95 millones de euros (US$2,26 millones) de la trama.
Tras gobernar España entre 2004 y 2011, Rodríguez Zapatero asumió un papel activo en las relaciones con Venezuela y en los intentos de mediación política entre el gobierno y la oposición del país sudamericano.
La causa investiga supuestos cobros de comisiones ilegales relacionados con el rescate financiero concedido por el gobierno español a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.
La aerolínea ha sido objeto de investigaciones judiciales en España por el presunto blanqueo de capitales de origen ilícito provenientes de Venezuela y por las dudas sobre su viabilidad económica cuando recibió ayudas públicas.
La Policía Nacional española efectuó un registro en el despacho del exmandatario en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid y empresas vinculadas, entre ellas la agencia de publicidad "What The Fav S.L.", propiedad de sus hijas, Alba y Laura, que también habría ingresado importantes cantidades de forma presuntamente irregular.
Rodríguez Zapatero defendió su inocencia en un vídeo en el que aseguró haber actuado siempre con "absoluto respeto a la legalidad".
El expresidente ha recibido el apoyo del actual presidente Pedro Sánchez y miembros del PSOE, que aseguran confiar en su inocencia, mientras la mayoría de la oposición ha destacado la gravedad de las acusaciones y exige explicaciones al gobierno.
Rodríguez Zapatero es el primer expresidente del gobierno investigado por corrupción en la historia de España.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, considera que existía "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero".
Esta, señala el auto de 85 páginas, "habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
El documento judicial indica que la presunta red utilizó empresas pantalla, contratos de asesoría y estructuras financieras opacas para ocultar el movimiento de dinero y obtener beneficios económicos.
El magistrado calcula en 1,9 millones de euros los supuestos beneficios obtenidos por Rodríguez Zapatero y personas de su entorno, incluida la empresa administrada por sus hijas.
La resolución judicial sostiene que la consultora Análisis Relevante transfirió cerca de 491.000 euros (US$569.000) al expresidente y unos 240.000 euros adicionales (US$278.000) a la empresa de sus hijas.
El caso también incluye posibles delitos de blanqueo de capitales: el juez señala indicios de uso de sociedades en el extranjero y estructuras internacionales para dificultar el rastreo del dinero.
Entre las operaciones investigadas figura la creación de una empresa en Dubái que, según el auto, podría haber sido utilizada para recibir fondos fuera de España relacionados con el rescate de Plus Ultra.
En el registro del despacho de Rodríguez Zapatero en Madrid y varias empresas vinculadas a la investigación, incluida la compañía de sus hijas, los agentes se llevaron cajas con documentación.
En diciembre de 2025 ya fueron detenidos y posteriormente liberados directivos de Plus Ultra y empresarios relacionados con la causa.
La investigación se reabrió a petición de la Fiscalía Anticorrupción y llegó el pasado marzo a la Audiencia Nacional.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO