Freno a las deportaciones de Trump: juez prohíbe arrestos masivos del ICE en tribunales de Nueva York

Un juez federal de Estados Unidos ordenó restringir los arrestos realizados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en tribunales migratorios de Nueva York, en medio de la ofensiva de deportaciones impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.

La decisión judicial surge tras una demanda presentada por organizaciones civiles que cuestionaron la legalidad de las detenciones masivas efectuadas en cortes especializadas en inmigración.

El magistrado Peter Kevin Castel, del distrito sur de Nueva York, resolvió que los agentes del ICE deberán volver a cumplir la normativa impuesta en 2021 durante el gobierno del expresidente Joe Biden, la cual establece estrictas limitaciones para efectuar arrestos dentro de juzgados migratorios.

Aunque el fallo no es definitivo —ya que forma parte de un litigio más amplio aún en curso—, la medida impedirá temporalmente que el ICE lleve a cabo detenciones masivas en al menos tres tribunales de inmigración ubicados en Manhattan, salvo en casos donde exista una orden judicial o una amenaza grave para la seguridad pública.

La resolución judicial se produce después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitiera en enero de 2025 una directiva que eliminó las restricciones impuestas en 2021, con el objetivo de acelerar las deportaciones masivas prometidas por Trump durante su mandato.

Diversas organizaciones, entre ellas la American Civil Liberties Union (ACLU), presentaron acciones legales contra lo que calificaron como políticas “draconianas” de arrestos, luego de que múltiples migrantes denunciaran haber sido detenidos durante comparecencias rutinarias ante tribunales migratorios.

Las ONG solicitaron inicialmente una medida cautelar para frenar las detenciones, petición que fue parcialmente rechazada en septiembre de 2025.

Posteriormente, abogados del Departamento de Justicia reconocieron que el memorando emitido en enero de 2025 —que derogó la normativa del ICE de 2021— no autorizaba explícitamente arrestos dentro de los tribunales migratorios, lo que llevó a las organizaciones demandantes a recurrir nuevamente ante la Justicia.

“Durante casi un año, hemos visto cómo agentes enmascarados del ICE emboscaban a personas no ciudadanas en los pasillos de los juzgados, tiraban al suelo a inmigrantes neoyorquinos y separaban a los niños de sus padres”, afirmó la directora de litigios sobre derechos de los migrantes de la ACLU, Amy Belsher, en un comunicado.

En la misma línea, el codirector legal de Make the Road New York, Harold Solis, valoró la decisión judicial y sostuvo que a sus representados “se les denegó la medida cautelar, basándose en información” que posteriormente el propio Gobierno “reconoció como falsa”.

“Los juzgados de inmigración se habían convertido en lugares de miedo en lugar de un espacio para el debido proceso. Casi a diario, padres eran separados de sus hijos, estudiantes eran detenidos y seres queridos desaparecían en centros de detención inhumanos como resultado de estos arrestos en los juzgados de inmigración”, argumentó.

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