Trump descarta extender la tregua con Irán y presiona por un "gran acuerdo" bajo amenaza de nuevos bombardeos

A solo horas de que llegue a su fin el alto el fuego de dos semanas acordado con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes cualquier posibilidad de extender dicha medida. A pesar de esta negativa, el mandatario se mostró confiado en alcanzar un "gran acuerdo" con Teherán, afirmando que las autoridades de la nación islámica "no tienen más remedio" que sentarse a conversar para concretar un "gran acuerdo" con Washington.

Durante una entrevista concedida a la cadena CNBC, el jefe de Estado expresó su esperanza de que las comitivas de ambos países concreten una reunión en Pakistán. Esto ocurre en medio de un clima de incertidumbre, originado luego de que Teherán se negara a entablar diálogos bajo medidas de presión.

Respecto a la asistencia de los representantes iraníes, el líder norteamericano fue categórico: "Como dije hace dos días, cuando dijeron que no los enviarían, dije que los enviarían. No tienen otra elección que enviarlos. Creo que vamos a terminar con un gran acuerdo".

La alternativa de prolongar el cese de hostilidades, el cual comenzó a regir el pasado miércoles 8 de abril, fue desechada por Trump bajo el argumento de que faltará tiempo para debatir ese punto específico una vez que las delegaciones aterricen en Islamabad, coincidiendo exactamente con el término del plazo de la tregua.

En esa misma línea, el gobernante reafirmó su visión positiva sobre la consecución de un "gran acuerdo", justificando que los actuales negociadores de Irán resultan ser "mucho más racionales" si se les compara con quienes los antecedieron en el cargo. Cabe recordar que la mayoría de esos exfuncionarios fueron eliminados durante la ofensiva conjunta llevada a cabo con Israel el pasado 28 de febrero. Sobre este escenario político, el presidente sentenció: "Es un cambio de régimen, lo llames como lo llames".

Sin embargo, el titular de la Casa Blanca no dudó en mezclar sus declaraciones diplomáticas con nuevas advertencias de carácter bélico dirigidas a la república islámica. En este sentido, garantizó que el Ejército estadounidense tiene la capacidad de reanudar las ofensivas y golpear infraestructuras dentro del territorio iraní.

"No es mi elección y también les perjudicará a ellos. En el ámbito militar", advirtió el mandatario, insistiendo en la posibilidad de que ocurran próximos "bombardeos" contra Irán. Para complementar su postura de fuerza, añadió: "Creo que es una mejor actitud con la que entrar, pero estamos listos para actuar. Quiero decir, el Ejército está deseando entrar en acción".

Todas estas declaraciones se producen en un momento de profundas dudas respecto a una nueva ronda de contactos en Islamabad. Hasta el momento, Teherán no ha confirmado si estará presente en la cita y ha procedido a denunciar violaciones por parte de Washington al alto el fuego establecido.

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