Trump defiende acuerdo preliminar con Irán y asegura que impedirá el desarrollo de armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el acuerdo preliminar alcanzado con Irán es “justo” y “bueno”, y recalcó que el entendimiento no contempla inversiones ni pagos a Teherán, además de garantizar que la República Islámica no desarrollará ni adquirirá armas nucleares.

Las declaraciones fueron realizadas junto al emir de Qatar, Tamim Bin Hamad al Thani, en el marco de la cumbre del G7 que se desarrolla en Évian, Francia.

En la instancia, el mandatario estadounidense señaló que el acuerdo alcanzado con Teherán “debería tener éxito” y adelantó que, tras la firma prevista para el viernes, se iniciará una segunda etapa de negociaciones vinculadas al programa nuclear iraní, la cual, a su juicio, “en realidad será más fácil”.

“Tenemos un acuerdo que es justo. Es un buen acuerdo”, ha indicado, para señalar que no implica inversiones ni pagos a Irán. “Tenemos el derecho de entrar algún día y hacer algo si yo quiero hacer algo o si alguien quiere hacer algo. Pero no estamos invirtiendo dinero. No tenemos ninguna obligación de invertir dinero en Irán”, ha argumentado.

Asimismo, Trump volvió a cuestionar el acuerdo suscrito durante la administración de Barack Obama, criticando los recursos económicos destinados a Irán en aquella oportunidad.

“Nosotros no pagamos por ello como hizo Obama. Él pagó miles de millones de dólares. Fue una locura”, ha añadido.

El mandatario estadounidense subrayó que el principal objetivo del acuerdo es impedir que Irán obtenga armamento nuclear, asegurando que esta condición quedó establecida de manera explícita.

“Lo que merece atención, lo único que realmente me importa es que Irán nunca tendrá un arma nuclear”, ha subrayado el jefe de la Casa Blanca para insistir en que esto queda reflejado en el acuerdo de “forma clara y contundente”.

“No la van a desarrollar, no la van a comprar y no van a hacer nada relacionado con ella. Y si lo hacen las consecuencias serían increíbles”, ha explicado el dirigente norteamericano, quien ha desvelado que uno de los puntos de fricción antes de cerrar el acuerdo era que incluyera no solo el veto a desarrollar armas nucleares sino a comprarlas.

Según Trump, las negociaciones se extendieron por algunos días debido a las diferencias sobre este punto.

“Finalmente acordamos que no la desarrollarán, no la adquirirán, no la comprarán ni harán ninguna otra cosa para obtener un arma nuclear. Y si lo hacen, se desatará el infierno sobre ellos”, ha avisado.

Respecto a los objetivos iniciales de la ofensiva estadounidense contra Irán, que en un comienzo apuntaba a un eventual cambio de régimen en la República Islámica, Trump aseguró que esa nunca fue la prioridad de Washington, aunque reconoció que, en la práctica, la situación política iraní ha cambiado tras los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel.

“Nunca me ha importado el cambio de régimen, nunca ha formado parte de esto. Pero supongo que se podría decir que hay un cambio de régimen porque el primer grupo ya está muerto, el segundo grupo también está muerto, y una parte del tercer grupo ha desaparecido”, ha dicho sobre los líderes iraníes, para recalcar que ahora Washington trata “con personas muy racionales”.

Finalmente, el presidente estadounidense valoró positivamente el diálogo sostenido con los representantes iraníes y aseguró que existe una mayor disposición a colaborar.

“Fue agradable negociar con ellos”, ha dicho sobre los interlocutores iraníes a quienes ha descrito como “personas fuertes e inteligentes”. “De hecho, creo que son más inteligentes que el primer y el segundo grupo. Pero no están radicalizados y están buscando ayudar a su país”, ha resumido.

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