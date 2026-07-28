Realizan las primeras manifestaciones tras el doble terremoto y al cumplirse dos años de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela

Manifestantes de la oposición se congregaron este martes en Caracas para participar en la primera manifestación de este tipo desde el terremoto que sacudió Venezuela hace poco más de un mes y que, hasta ahora, arroja un saldo oficial de más de 5.000 muertos, más de 16.000 heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos.

La protesta, que según la prensa venezolana fue replicada en los 335 municipios del país, coincide con el segundo aniversario de las últimas elecciones presidenciales, realizadas el 28 de julio de 2024, en las que el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro se declaró vencedor en unos comicios que observadores internacionales consideraron ampliamente que no fueron ni libres ni justos.

De acuerdo con las actas electorales recopiladas por la oposición, su candidato Edmundo González se impuso a Maduro con una ventaja contundente.

Las manifestaciones fueron convocadas por el grupo opositor Vente Venezuela, que exige un cronograma para la celebración de elecciones democráticas, además de otras demandas como aumentos salariales para los trabajadores del sector público.

Desde que en enero Estados Unidos atacó Venezuela y detuvo al expresidente Nicolás Maduro, su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder con el respaldo de Washington.

Sin embargo, ni Estados Unidos ni el gobierno interino han establecido un calendario para la celebración de elecciones.

Hace unos días, Donald Trump afirmó que Venezuela "todavía no está preparada" para los comicios.