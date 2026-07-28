Al menos un muerto y decenas de heridos deja terremoto en Japón: varias personas quedaron atrapadas en un centro comercial

Al menos una persona falleció a causa del terremoto de magnitud 6,8 que sacudió a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, donde resultaron heridas al menos medio centenar de personas, de acuerdo a las autoridades locales.

La policía de la prefectura de Kumamoto confirmó el hallazgo de una persona con vida entre los escombros de una vivienda derrumbada en la localidad de Yatsushiro que, sin embargo, falleció posteriormente en el hospital.

La cadena de televisión japonesa Asahi, informó de múltiples víctimas mortales tras derrumbarse el centro comercial AEON Mall situado en la ciudad de Kashima, donde decenas de personas quedaron atrapadas, tal y como lo indicó previamente la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del país.

Este terremoto, que tuvo lugar a las 16:27 horas (hora local) con hipocentro a una profundidad de 10 kilómetros, se vio seguido por un segundo sismo de magnitud 6,1, también en Kumamoto, a las 17:08 horas (hora local) y a poca profundidad.

En total, unas 48.000 viviendas resultaron afectadas por un fuerte apagón y otras 500 han sufrido cortes en el suministro de gas.

(Imagen: AFP)

PURANOTICIA