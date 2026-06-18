Trump defiende acuerdo con Irán y arremete contra quienes cuestionan su postura: "Envidiosos, mala gente o estúpidos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el memorando de entendimiento firmado con Irán y criticó a los "idiotas" que "creen que no fue suficientemente duro" con Teherán en las negociaciones, abiertas en abril tras un alto el fuego a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra el país asiático.

"Estos estúpidos que creen que no he sido suficientemente duro con Irán, cuando ven que el mercado de valores alcanza un máximo histórico y que los precios del petróleo están cayendo, son envidiosos, mala gente o estúpidos", sostuvo Trump.

El memorando de entendimiento fue anunciado el domingo por Pakistán, que ejerció labores de mediación para poner fin a la guerra abierta en Medio Oriente, a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

La firma del memorando de entendimiento abre un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que continuaron desde el pasado domingo 14 de junio y que considera como una violación de lo pactado con Washington.

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