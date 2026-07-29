A 13 aumentó la cifra de fallecidos tras el terremoto de magnitud 7,1 que afectó a Japón

El balance de víctimas fatales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la mañana de este martes a la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, aumentó a 13 personas, según confirmaron las autoridades.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó este miércoles que el Gobierno desplegará todos los recursos disponibles para rescatar y salvar al mayor número posible de personas afectadas por la emergencia.

La jefa de Gobierno también indicó que el sismo provocó daños generalizados, incluyendo el colapso de edificios, incendios y severos daños en carreteras de la zona afectada.

Entre las víctimas fatales se encuentran dos mujeres de alrededor de 20 años, quienes fallecieron tras el derrumbe de un centro comercial, donde además se registró una explosión inmediatamente después del movimiento telúrico.

Previamente, la Policía de la prefectura de Kumamoto había informado sobre el rescate con vida de una persona que permanecía atrapada bajo los escombros de una vivienda en la ciudad de Yatsushiro. Sin embargo, la víctima falleció posteriormente mientras recibía atención médica, de acuerdo con el diario japonés Asahi.

Las autoridades japonesas desplegaron cerca de 3.600 efectivos de las Fuerzas de Autodefensa para apoyar las labores de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas más afectadas, informó la primera ministra tras encabezar una reunión del comité de emergencia.

El terremoto principal se registró a las 16:27 horas (hora local), con epicentro a 10 kilómetros de profundidad. Minutos más tarde, a las 17:08 horas, un segundo sismo de magnitud 6,1 volvió a sacudir la prefectura de Kumamoto.

Como consecuencia de ambos movimientos telúricos, unas 48.000 viviendas quedaron sin suministro eléctrico, mientras que otras 500 registraron interrupciones en el servicio de gas.

PURANOTICIA