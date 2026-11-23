El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reivindicó este lunes la autoría de un ataque con drones navales que terminó con el hundimiento de una corbeta rusa en el puerto de Benghazi, en Libia, llevando las repercusiones de la guerra iniciada en febrero de 2022 hasta el mar Mediterráneo.

"Una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia", ha señalado el mandatario, quien ha destacado que "los objetivos fijados fueron alcanzados" y ha detallado que en el ataque se emplearon siete drones navales "de fabricación ucraniana".

"A pesar de todos los esfuerzos del enemigo por contrarrestar el ataque, la corbeta rusa 'Merkury' fue hundida", ha asegurado.

En esa línea, Zelenski destacó que la embarcación era uno de los buques "más recientes" de la Armada rusa, tras haber entrado en servicio en 2023. "Junto con la corbeta, también fue destruido un helicóptero de combate Ka-27", ha apuntado Zelenski, quien ha puntualizado que también fue alcanzado el buque de carga 'MV Angara', "usado por el enemigo para el transporte de armas".

"Continuamos nuestras operaciones en las aguas designadas. Estamos respondiendo a la agresión de Rusia. Estamos desarrollando armamento ucraniano", ha argumentado en un mensaje publicado a través de redes sociales, al tiempo que ha dado las gracias a los miembros del Ejército que participaron en el ataque.

Horas antes de las declaraciones del mandatario ucraniano, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (Unsmil) había manifestado su "profunda preocupación" por los ataques y subrayado que "la soberanía y la integridad territorial de Libia, así como la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes, deben ser plenamente respetadas".

Por su parte, las autoridades asentadas en el este de Libia informaron el domingo que la "Merkury" —una embarcación de 105 metros de eslora que llevaba varios días anclada en Benghazi— se encontraba realizando una escala para reabastecerse de combustible, como parte de su viaje de regreso a Rusia, en el marco de los acuerdos de cooperación marítima suscritos entre Moscú y la administración oriental libia.

En tanto, el vice primer ministro y ministro de Defensa del Gobierno libio reconocido internacionalmente, Ahmeid Huma, recalcó que Libia no forma parte de la guerra entre Rusia y Ucrania y "rechaza cualquier intentó de arrastrar su territorio, puertos o instalaciones hacia conflictos internacionales".

Asimismo, anunció la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y advirtió que Libia se reservaba "el derecho de adoptar las medidas legales, diplomáticas y de seguridad para proteger su soberanía".

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