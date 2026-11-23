El Partido Demócrata de Estados Unidos consiguió al menos 258 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de medio mandato, realizadas el 3 de noviembre. Se trata de su mayor representación desde 1992.

La cifra se confirmó luego que el recuento final ratificara la victoria del candidato demócrata Chuck Hubbard frente a la congresista republicana Virginia Foxx, en Carolina del Norte.

Con este resultado, los demócratas obtuvieron 44 escaños netos más que en la legislatura anterior, superando los 257 representantes que alcanzaron en 2008, durante la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, e igualando el registro de 1992, cuando Bill Clinton ganó las elecciones presidenciales.

Todavía quedan cuatro distritos electorales pendientes de definición: uno en Minnesota, otro en Tennessee y dos en Luisiana. Mientras tanto, el Partido Republicano quedó con un mínimo de 173 representantes, una de sus cifras más bajas en varias décadas.

La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, junto con el control del Senado —donde la colectividad aseguró 56 de los 100 escaños—, configura un escenario de gobierno dividido durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.

Ante este panorama, el mandatario estadounidense advirtió este domingo que será "muy difícil trabajar" con un Congreso controlado por la oposición. Además, dirigió sus críticas al líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, a quien calificó en redes sociales como un "gran fracaso como líder, uno de los peores de la historia".

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