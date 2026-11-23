Las autoridades rusas señalaron este lunes que "toman nota" de la reivindicación del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobre la autoría del ataque perpetrado el domingo contra una corbeta rusa que se encontraba anclada en el puerto de Benghazi, en el este de Libia.

"Hemos tomado nota de las palabras de Zelenski sobre este asunto", afirmó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien indicó que el caso está siendo analizado por el Ministerio de Defensa ruso, según consignó la agencia de noticias Interfax.

"La información sobre el incidente será publicada por ellos, si la cartera lo considera apropiado", zanjó el portavoz, sin entregar detalles sobre los daños sufridos por la embarcación. De acuerdo con la versión del mandatario ucraniano, la corbeta fue hundida.

Zelenski reivindicó la autoría de la operación, que calificó como "una operación ejemplar" en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, ordenada por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022. En ese contexto, confirmó que la corbeta "Merkury" fue hundida y detalló que otro buque de carga, ubicado frente a las costas libias, también fue alcanzado por drones navales ucranianos.

Por su parte, las autoridades asentadas en el este de Libia explicaron el domingo que la "Merkury" —una embarcación de 105 metros de eslora que llevaba varios días anclada en Benghazi— realizaba una escala para reabastecerse de combustible durante su viaje de regreso a Rusia, en el marco de los acuerdos de cooperación marítima suscritos entre Moscú y la administración oriental libia.

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