Trump critica el "peligroso discurso de odio" de demócratas tras ataque en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó la contingencia de su país asegurando que la violencia de carácter político "siempre ha estado" presente en la historia de su nación. En diálogo con la cadena CBS, expresó no estar "seguro" de que este fenómeno sea actualmente "mayor que antes". Para ilustrar su punto, el mandatario argumentó que "si echamos la vista atrás 20, 40, 100, 200 o 500 años, siempre ha estado ahí. Se asesina a gente. Hay gente que resulta herida".

Asimismo, el líder republicano aprovechó la instancia para calificar como "peligroso" el actual "discurso de odio de los demócratas" hacia "el país", enfatizando que hoy resulta "mucho más peligroso" que en épocas anteriores.

Las declaraciones se enmarcaron en las consultas sobre el frustrado ataque registrado en Washington, específicamente durante la Cena de Corresponsales. El incidente con un arma de fuego forzó la evacuación de emergencia de todo el gabinete, además del propio gobernante y la primera dama, Melania Trump.

Frente a este escenario, el magnate afirmó que "no estaba preocupado" ya que comprende "cómo es la vida". Además, adelantó que la ceremonia suspendida se retomará "en un plazo de 30 días", garantizando que la nueva cita dispondrá de "aún más seguridad y con un perímetro de seguridad más amplio".

"Creo que es muy malo que un loco pueda cancelar algo como esto", reflexionó la máxima autoridad estadounidense. En su análisis sobre los medios, indicó que "también hay gente estupenda en la prensa", aunque evitó dar nombres específicos para no "avergonzar" al espacio "60 minutos" de la CBS que emitía la entrevista.

Sobre los periodistas, detalló que si bien hay "gente muy imparcial" que "simplemente" se posiciona de su "lado", consideró que "en su mayor parte" los comunicadores son individuos muy "liberales".

La tensión en el set aumentó cuando el presidente se lanzó contra Norah O'Donnell, la conductora del programa. Trump le exigió "avergonzarse" luego de que ella leyera al aire un fragmento del manifiesto redactado por Cole Allen, el sujeto que intentó ingresar a la cena. En dicho documento, el atacante declaraba que no iba a "permitir" que "un pedófilo, violador y traidor manche" sus "manos" con "sus crímenes".

Tras la lectura, el jefe de Estado reprochó el actuar de la profesional y negó tajantemente ser un "pedófilo" o "nada de eso" que se le imputaba en el escrito. "Estaba esperando que leyeras eso porque sabía que lo harías porque eres gente horrible. Gente horrible", disparó el líder de la Casa Blanca, subrayando enfáticamente no haber "violado a nadie".

Para desestimar las acusaciones del tirador, el mandatario sentenció que "esa basura te la ha contado algún enfermo. Me han relacionado con todo un asunto que no tiene nada que ver conmigo. Me han exonerado por completo".

En el cierre de su intervención, la autoridad se refirió al estado de salud del policía que terminó lesionado durante el operativo de seguridad. Según sus palabras, el agente ya está "al cien por cien", revelando que el afectado ni siquiera "quería ir al hospital", y que su traslado médico "fue porque se lo pidieron".

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