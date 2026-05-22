EEUU mantiene congelada una venta de armas a Taiwán por US$14.000 millones

El secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, aseguró que la venta de armamento a Taiwán se encuentra temporalmente “suspendida” debido a la ofensiva iniciada en febrero por Washington e Israel contra Irán.

Durante una comparecencia ante el Congreso estadounidense, Cao se refirió a la paralización de contratos de compraventa de armas con Taiwán por un total de 14.000 millones de dólares y afirmó que "ahora mismo está pausado".

"Nos estamos asegurando de que tenemos todo lo que necesitamos. Después seguiremos adelante con esta venta", sostuvo, en alusión a la necesidad de garantizar el suministro de armas y municiones para el conflicto con Irán.

Consultado sobre el futuro de la operación, Cao indicó que serán el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes comunicarán la decisión definitiva respecto del caso.

Las declaraciones del funcionario, recogidas por la cadena CBS, contrastan con la explicación entregada previamente por el presidente Donald Trump, quien sostuvo que la suspensión responde al uso de la venta de armas como una eventual “moneda de cambio” en la relación con China.

"Puede que la apruebe, puede que no", declaró Trump.

Tras su reciente visita a China, el mandatario afirmó que el asunto fue abordado directamente con el presidente Xi Jinping y adelantó que tomará una decisión “próximamente”, dentro de un plazo “bastante breve”. No obstante, evitó comprometerse respecto de si finalmente autorizará la venta.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, reiteró el rechazo de Pekín a este tipo de acuerdos y afirmó que China se opone “firme y consistentemente” a la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, territorio que considera parte de su soberanía.

Estados Unidos ya había aprobado a fines de 2025 una venta récord de armamento a Taiwán por 11.000 millones de dólares. Sin embargo, el nuevo paquete por 14.000 millones permanece detenido desde hace meses en el despacho presidencial, en medio del aumento de las tensiones entre China y la isla.

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