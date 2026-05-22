Guardia Revolucionaria autorizó el tránsito de 35 buques mercantes y petroleros por el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este viernes que, durante las últimas 24 horas, un total de 35 embarcaciones —entre ellas petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales— atravesaron el estrecho de Ormuz “tras obtener permiso” de su Armada y bajo coordinación de las fuerzas iraníes.

"Durante las últimas 24 horas, 35 buques, incluidos petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales, pasaron a través del estrecho de Ormuz tras obtener permiso y en coordinación y con seguridad de la Armada de la Guardia Revolucionaria", señaló el organismo en un comunicado recogido por la cadena estatal iraní IRIB.

La Guardia Revolucionaria sostuvo además que, pese al escenario de tensión generado en la zona, las fuerzas iraníes han garantizado la continuidad del tránsito marítimo y del comercio internacional.

"Cabe destacar que, a pesar de la inseguridad generada tras la agresión del Ejército terrorista estadounidense en el estrecho de Ormuz, la Armada de la Guardia Revolucionaria creó una vía marítima segura para la navegación y la continuidad del comercio mundial", destacó.

En paralelo, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Teherán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, publicó el miércoles un mapa con los límites de su “jurisdicción” en la zona. El anuncio se produjo en el contexto de las medidas adoptadas por Irán tras la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

SANCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

En tanto, la Unión Europea aprobó este viernes de manera definitiva nuevas sanciones contra responsables del régimen iraní vinculados a acciones contra la libertad de navegación y el tránsito legal en el estrecho de Ormuz.

La medida fue ratificada por el Consejo de la Unión Europea, tras el acuerdo político alcanzado por los ministros de Exteriores del bloque en abril pasado. Las sanciones contemplan restricciones de viaje y congelamiento de activos para personas y entidades involucradas en actuaciones contra embarcaciones que transiten por el estrecho. Además, se prohibirá a ciudadanos y empresas europeas entregar fondos o recursos económicos a los sancionados.

Los Estados miembros ya habían alcanzado un consenso político sobre estas medidas durante el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado el 21 de abril, aunque aún faltaba definir la fórmula jurídica para su implementación.

Según explicó el Consejo en un comunicado, la solución adoptada consistió en ampliar el actual régimen de sanciones de la UE contra Irán, establecido originalmente en 2023 por el apoyo militar de Teherán a Rusia en la guerra contra Ucrania.

Ese marco fue posteriormente ampliado en 2024 debido al respaldo iraní a grupos armados en Medio Oriente y la región del mar Rojo, así como por los ataques con drones y misiles lanzados por Irán contra Israel.

Con esta modificación jurídica, la Unión Europea podrá sancionar ahora también a personas y entidades implicadas en acciones que socaven la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El Consejo sostuvo que las actuaciones iraníes contra embarcaciones que cruzan el estrecho son “contrarias al Derecho internacional” y vulneran los derechos de tránsito y paso inocente en estrechos internacionales.

PURANOTICIA