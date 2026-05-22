OMS eleva alerta por ébola en el Congo: Riesgo ya es "muy alto a nivel nacional"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el riesgo asociado al brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ya es considerado “muy alto a nivel nacional”, luego de confirmarse 82 contagios y siete fallecimientos, además de cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes que continúan bajo investigación.

"Anteriormente, la OMS evaluó el riesgo como alto a nivel nacional y regional, y bajo a nivel mundial. Ahora estamos revisando nuestra evaluación del riesgo: muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial", declaró Tedros durante una rueda de prensa.

El líder de la OMS también informó que la situación en Uganda permanece estable, con dos casos confirmados y una muerte, sin nuevos contagios ni fallecimientos registrados hasta ahora.

"Las medidas adoptadas en Uganda, incluyendo el rastreo intensivo de contactos y la cancelación de la conmemoración del Día de los Mártires, parecen haber sido efectivas para prevenir una mayor propagación del virus", añadió.

Asimismo, confirmó que un ciudadano estadounidense que trabajaba en territorio congoleño dio positivo por ébola y fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento médico especializado.

La OMS indicó además que sigue de cerca el caso de otro ciudadano estadounidense considerado contacto de alto riesgo, quien fue derivado a República Checa.

"Estos números están cambiando a medida que mejoran los esfuerzos de vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero la violencia y la inseguridad están obstaculizando la respuesta", señaló Tedros.

En esa línea, el director del organismo insistió en la compleja situación humanitaria y de seguridad que enfrentan las zonas afectadas por el brote.

Tras ello, insistió en que las zonas afectadas por el brote son "altamente inseguras". "La intensificación de los combates en los últimos meses ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas. En ambas provincias, alrededor de 4 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente, 2 millones están desplazadas y 10.000 sufren hambre aguda. Además, existe una gran desconfianza hacia las autoridades extranjeras", señaló.

Tedros también destacó avances en el desarrollo de tratamientos experimentales contra el virus. Según explicó, la OMS ha recomendado priorizar dos anticuerpos monoclonales para futuras pruebas clínicas, además de evaluar un antiviral como profilaxis postexposición en contactos de alto riesgo.

"Este ensayo se está desarrollando conjuntamente con el Africa Centres for Disease Control and Prevention y el consorcio colaborativo de investigación abierta sobre filovirus. También estamos en conversaciones con socios sobre vacunas candidatas en desarrollo y fabricación", destacó Tedros.

Por su parte, la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Sylvie Briand, explicó que estos medicamentos fueron reutilizados debido a su uso previo contra otras variantes del virus del ébola.

"Sin embargo, en las pruebas también han mostrado cierta eficacia frente a esta cepa de Bundibugyo. Así que contamos con dos anticuerpos monoclonales que podrían utilizarse como terapia y también con un antiviral potencialmente aplicable al tratamiento", señaló.

Respecto de las vacunas, Briand precisó que aún no existe una formulación específica para la cepa Bundibugyo, aunque la OMS ya analiza posibles candidatas.

"Todavía no existe ninguna específica" para este brote. No obstante, explicó que el comité del organismo evalúa actualmente las características de una potencial vacuna, cuyo desarrollo para ensayos clínicos podría tardar entre seis y nueve meses.

La especialista agregó que también existe una vacuna candidata basada en una plataforma de adenovirus de chimpancé, desarrollada conjuntamente por la Universidad de Oxford y el Serum Institute of India.

"Actualmente se encuentra en fase de producción, aunque todavía no hay datos suficientes que respalden su uso en ensayos clínicos en humanos. Por ello, estamos a la espera de los resultados de los estudios en animales para determinar si podría convertirse en una vacuna prometedora de investigación para este brote", apuntó.

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