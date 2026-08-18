Trump confirma que no habrá diálogo con Irán y asegura que bloqueo naval en Ormuz sigue vigente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que "no hay conversaciones ni diálogo" previstos con Irán y aseguró que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz continúa vigente, luego de que expirara el acuerdo suscrito entre ambas partes el pasado mes de junio.

"No hay conversaciones ni diálogo en curso ni programado con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marítimas han sido retiradas o detonadas", ha aseverado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Horas antes, el mandatario estadounidense había publicado una imagen en la que declaraba el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio" de Estados Unidos, en medio del intercambio de declaraciones entre Washington y Teherán tras la expiración del memorando de entendimiento de 14 puntos.

El acuerdo contemplaba una tregua destinada a permitir la negociación de un pacto definitivo durante un plazo de 60 días y abordaba, entre otros aspectos, el programa nuclear iraní, la reapertura sin peajes del estrecho de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción para Irán por 300.000 millones de dólares.

Asimismo, el plan establecía el fin de las sanciones estadounidenses, incluidas aquellas aplicadas en el marco de Naciones Unidas o del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), además de las sanciones directas y secundarias impuestas por Washington.

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