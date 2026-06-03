Presidente de Estados Unidos confirma que insultó a Netanyahu por ataques de Israel en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que sostuvo un duro intercambio verbal con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en medio de las tensiones por la ofensiva israelí en Líbano y sus efectos sobre las negociaciones regionales.

El mandatario estadounidense reconoció haber increpado al líder israelí, aunque relativizó el episodio y aseguró que ambos han mantenido una estrecha colaboración durante los últimos meses, especialmente en el contexto de la ofensiva contra Irán.

"Sí, lo hice. No diría que estaba enfadado. Estaba un poco perturbado por su constante enfrentamiento con Líbano", ha confirmado el dirigente estadounidense sobre su choque con Netanyahu en declaraciones en el podcast de la periodista conservadora Miranda Devine.

Trump explicó que su preocupación se relacionaba con la necesidad de evitar una mayor escalada del conflicto en la región.

"En cierto momento dije: quizá tengamos que detener esto. Tenemos que detenerlo", ha asegurado, si bien ha subrayado que ambos líderes han "trabajado bien juntos" en los últimos meses en el contexto de la guerra.

Pese al tono de la discusión, el presidente estadounidense destacó la relación política que mantiene con Netanyahu.

"Me gusta mucho Bibi y he trabajado muy bien con él. Yo soy un presidente en tiempos de guerra. Él es un primer ministro en tiempos de guerra, en una parte muy importante del mundo", ha reivindicado, insistiendo en que ambos lo han hecho "muy bien" y se han "entendido muy bien" en este tiempo.

Sin embargo, antecedentes revelados por el portal estadounidense Axios apuntan a que la conversación estuvo marcada por momentos de alta tensión y dejó en evidencia las diferencias entre Washington y Tel Aviv respecto al conflicto en Medio Oriente.

Según informó el medio, Trump cuestionó directamente la reactivación de la ofensiva militar israelí en territorio libanés, llegando incluso a lanzar duras recriminaciones contra Netanyahu.

Llegado un punto, Trump afeó al primer ministro de Israel la renovada ofensiva israelí militar en Líbano llegando a increparle y llamarle "pu.. loco", tras asegurar que si no fuera por él estaría en la cárcel.

"Estás pu.. loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", afirmó el presidente estadounidense según dos fuentes conocedoras de la conversación.

De acuerdo con la información publicada, el intercambio se produjo en momentos en que la ofensiva israelí amenaza con complicar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un cese de las hostilidades y avanzar en la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

PURANOTICIA