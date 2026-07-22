Brote de ébola en República Democrática del Congo deja cerca de mil muertos y casi 2.500 casos confirmados

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) ya deja cerca de mil fallecidos y alrededor de 2.500 casos confirmados, según el más reciente balance oficial.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), durante las últimas 24 horas se notificaron 50 nuevos contagios y 32 fallecidos, la mayoría de ellos en la provincia de Ituri, el principal foco de la emergencia sanitaria.

El informe detalla que, hasta la fecha, se han confirmado 2.473 casos y 999 fallecidos, lo que representa una tasa de letalidad del 40,4%. Además, durante la última jornada se registraron 322 casos sospechosos distribuidos en las cinco provincias afectadas: Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Alto Uélé.

El organismo también informó que 737 pacientes permanecen en aislamiento, de los cuales 556 se encuentran en Ituri y 181 en Kivu Norte. En tanto, 482 personas se han recuperado de la enfermedad, incluyendo 13 altas médicas registradas durante el último día, todas ellas en Ituri. Asimismo, la tasa nacional de seguimiento de contactos alcanza el 82%.

El INSP precisó que durante las últimas 24 horas no se detectaron casos en nuevas zonas sanitarias. Hasta ahora, el brote afecta a 47 zonas sanitarias, de las cuales 46 mantienen transmisión activa del virus.

La provincia de Ituri concentra el 89% de los casos confirmados y el 84% de los nuevos contagios, consolidándose como el epicentro del brote. En esa zona se contabilizan 2.202 casos y 838 fallecidos.

Por su parte, Kivu Norte registra 247 contagios y 146 fallecidos, mientras que Alto Uélé acumula 16 casos y diez muertes. En Tshopo se han confirmado cinco casos y cuatro fallecidos, y Kivu Sur reporta tres contagios y una víctima fatal.

Frente al avance de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote, provocado por la cepa Bundibugyo, como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). La variante responsable del brote no cuenta con una vacuna ni con un tratamiento aprobado, mientras organismos internacionales han advertido que la propagación del virus podría estar superando las capacidades de respuesta sanitaria.

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