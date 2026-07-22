Fiscalía de EE. UU. y defensa de Nicolás Maduro proponen iniciar el juicio en junio de 2027

La Fiscalía de Estados Unidos y la defensa del expresidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, propusieron que el juicio en su contra comience en junio de 2027. Ambos permanecen detenidos en Nueva York mientras avanza el proceso judicial.

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York señalaron que ya se estableció un calendario con los plazos previstos para este año y el siguiente, con el objetivo de contar con el tiempo suficiente para entregar a la defensa las pruebas que estimen pertinentes. Así se desprende de un documento del Departamento de Justicia al que tuvo acceso la cadena de televisión CNN.

De acuerdo con el cronograma propuesto, los procedimientos se desarrollarían entre septiembre de este año y marzo del próximo. En ese contexto, está previsto que los fiscales y los abogados de Maduro y Flores presenten de manera conjunta la solicitud al juez Alvin Hellerstein, quien lidera el caso, durante una audiencia fijada para este miércoles.

Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, mientras que Cilia Flores también está acusada de diversos delitos penales. En su primera audiencia, realizada en enero, ambos rechazaron las acusaciones, asegurando que se trata de imputaciones de carácter político.

Maduro y Flores fueron detenidos el pasado 3 de enero en su residencia de Caracas, durante un operativo militar de Estados Unidos. Desde entonces, permanecen recluidos en la prisión federal de Brooklyn, en Nueva York, a la espera del inicio del juicio en su contra.

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