Trump amenaza con atacar infraestructura en Irán si son atacados buques de EE.UU. en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza contra Irán, al advertir que ordenará ataques contra infraestructura estratégica iraní si embarcaciones son atacadas en el estrecho de Ormuz.

La advertencia se produce en medio de una creciente escalada de tensiones entre ambos países, pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y al memorando de entendimiento firmado en junio.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario estadounidense afirmó: "De ahora en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluyendo aquellos ubicados cerca o dentro de la capital, Teherán".

En los últimos días, Estados Unidos ha intensificado sus ataques contra Irán, argumentando que Teherán ha incumplido el memorando de entendimiento. Sin embargo, las autoridades iraníes rechazan esas acusaciones y, por el contrario, denuncian violaciones al alto el fuego por parte de Washington.

En respuesta, Irán ha lanzado ataques contra intereses estadounidenses en la región, una situación que ha incrementado el riesgo de un colapso de las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo de paz entre ambos países.

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