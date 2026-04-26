Trump confirma detención de tirador en Casa Blanca:"Que el espectáculo continúe"

El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció el "fantástico trabajo" del servicio secreto, tras ser evacuado junto a la primera dama Melania Trump desde una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, después de escucharse varios disparos.

Instantes después de la evacuación, el propio Trump ha agradecido en un escueto mensaje publicado en redes sociales el "fantástico trabajo" del servicio secreto de la Casa Blanca.

Horas después del incidente, se ha dirigido a la ciudadanía para esclarecer los hechos de lo sucedido durante el acto. Trump ha confirmado que el hombre, detenido por las fuerzas del orden, es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".

Los periodistas congregados en la sala de prensa de la Casa Blanca han preguntado al presidente sobre el "motivo" que ha llevado al agresor a entrar armado, a lo que Trump ha asegurado que "este es un trabajo peligroso" y estas cosas le suceden a "las personas de gran impacto" y ha asegurado que "se sabrá más en los próximos días, incluso en las próximas horas".

El presidente ha querido agradecer la labor del Servicio Secreto, al que ha calificado de "muy rápido" y "muy eficiente" y en particular la de un miembro, que ha recibido un disparo por parte del agresor, pero que, tal y como ha asegurado Trump, "llevaba un chaleco antibalas de gran calidad".

De esta misma manera, el mandatario estadounidense espera poder celebrar de nuevo la cena de corresponsales "en los próximos 30 días".

"Actuaron con rapidez y valentía", ha ensalzado el mandatario, antes de asegurar que "el tirador" de los disparos que se han oído en la sala "ha sido detenido". "He recomendado que 'el espectáculo continúe', pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden", ha sentenciado el mandatario sin proporcionar más detalles sobre el transcurso de la situación.

Así las cosas, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "tomarán una decisión en breve" y ha matizado que, "independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado". "Sencillamente, tendremos que repetirla", ha concluido.

La velada de corresponsales se ha visto interrumpida después de que se escuchara un ruido de origen no identificado en el interior del recinto, lo que ha provocado una reacción inmediata por parte de la organización del evento y del personal de seguridad del presidente. Acto seguido, se ha solicitado a los asistentes que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida.

Algunos de los presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.

Minutos más tarde de, varios agentes armados del Servicio Secreto accedieron al escenario donde se encontraba el mandatario. Trump ha sido retirado -junto a su esposa- del lugar como parte del protocolo de seguridad activado tras el incidente.

Los asistentes al acto han asegurado que el mandatario norteamericano aún no ha vuelto al lugar del incidente, sin que se se conozca por el momento su paradero.

PURANOTICIA