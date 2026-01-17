Trump castiga con nuevos aranceles a países europeos de maniobras en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la imposición de aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, en represalia por su participación en maniobras militares en Groenlandia. La medida entrará en vigor el 1 de febrero y se mantendrá, según Trump, hasta que Washington complete el proceso de “adquisición” del territorio.

El mandatario apuntó directamente contra la llamada Operación Resistencia Ártica, ejercicios liderados por Dinamarca, país al que pertenece la isla, y respaldados por otras naciones europeas. Trump calificó este despliegue como una “amenaza para la seguridad mundial”, argumentando que representa un riesgo inaceptable para la estabilidad global.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense advirtió que el arancel del 10% aumentará hasta un 25% a partir del 1 de junio, y que deberá pagarse “hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia” por parte de Estados Unidos, endureciendo aún más su postura.

Desde Europa, la Casa Blanca reiteró que el despliegue militar no altera el interés de Trump por adquirir el territorio ártico. En paralelo, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para buscar una “solución común” a los desacuerdos con Washington.

Trump insistió en que Groenlandia es incapaz de defenderse frente a las ambiciones de China y Rusia, asegurando que solo Estados Unidos puede garantizar su protección. Además, vinculó la posesión de la isla al correcto funcionamiento de su sistema defensivo conocido como la “Cúpula Dorada”, afirmando que la seguridad nacional estadounidense y mundial “está en juego”, aunque dejó abierta la puerta a una negociación, siempre bajo sus propios términos.

PURANOTICIA