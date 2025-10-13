Trump aterriza en Israel en medio de la liberación de rehenes en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aterrizado este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, situado al sureste de la ciudad israelí de Tel Aviv, a medida que avanza la puesta en marcha de la primera fase del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que inició la liberación de rehenes.

Trump, que ha sido recibido a pie de pista por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente del país, Isaac Herzog, ha dado ya por "terminada" la guerra entre las partes, que lograron finalmente un pacto al hilo de una propuesta realizada la semana pasada por la Administración estadounidense.

El magnate neoyorquino, que ha saludado a Netanyahu con una amplia sonrisa, admitió durante su viaje a bordo del Air Force One que había mantenido "algunas disputas" con el mandatario israelí. "Ya se han zanjado", dijo entonces.

Los dos líderes han intercambiado varias palabras antes de saludar al resto de los presentes, entre ellos el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, y el embajador israelí, Yechiel Leiter. Trump -que se dirige ahora a la sede del Parlamento israelí- también ha saludado a su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

La última vez que el Air Force One aterrizó en Israel fue poco después de los ataques del 7 de octubre de 2023 cuando el expresidente Joe Biden realizó una visita a Israel.

Además, en la misma jornada, Trump asistirá a una cumbre internacional en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para, según la Presidencia egipcia, "poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, impulsar los esfuerzos para alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y abrir paso a una nueva era de estabilidad y seguridad regional".

PURANOTICIA