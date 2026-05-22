Ébola deja 160 muertes sospechosas en el Congo y la OMS declara emergencia internacional

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) elevó a 671 los casos sospechosos y a 160 las muertes vinculadas al brote de ébola que afecta a la provincia de Ituri. Hasta ahora, las autoridades sanitarias han confirmado mediante pruebas de laboratorio un total de 64 contagios y seis fallecimientos.

El Ministerio de Sanidad congoleño detalló que la zona más afectada es Mongbwalu, en la provincia de Ituri, donde se concentran 317 casos sospechosos —13 de ellos confirmados— y 80 muertes sospechosas. Le sigue Rwampara, con 179 casos, incluidos 24 confirmados, además de 44 fallecimientos sospechosos. Entre ambas áreas, las autoridades han identificado cerca de 800 contactos estrechos.

La cartera sanitaria añadió que también se han detectado 125 casos sospechosos en Bunia, igualmente en Ituri, de los cuales 11 han sido confirmados. Asimismo, se han reportado contagios en Nyankunda y Bambu, dentro de la misma provincia, y en las localidades de Goma, Katwa y Butembo, en Kivu Norte, territorio parcialmente controlado por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda.

Durante las últimas 24 horas, las autoridades confirmaron 13 nuevos casos —doce en Ituri y uno en Kivu Norte—, aunque no se registraron nuevas muertes verificadas por laboratorio. En paralelo, 160 pacientes fueron dados de alta tras superar la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró durante el fin de semana una emergencia internacional debido al brote, que ya dejó al menos un fallecido en Uganda. El organismo advirtió además sobre el riesgo que implica el desplazamiento masivo de población en las zonas afectadas por el conflicto armado en RDC, así como la ausencia de vacunas y tratamientos específicos para la cepa Bundibugyo, responsable del actual brote.

La tasa media de letalidad del virus del ébola alcanza cerca del 50%. Entre los síntomas iniciales se encuentran fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta. Posteriormente, la enfermedad puede derivar en vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y deterioro de las funciones renal y hepática.

La República Democrática del Congo, que en diciembre de 2025 declaró el fin de su último brote de ébola en la región de Kasai, es considerada el país con mayor experiencia en el manejo de esta enfermedad. Desde la identificación del virus en 1976 —en un brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, junto al río Ébola, del cual la enfermedad tomó su nombre— el país ha enfrentado más de una docena de epidemias.

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