Bolivia agradeció la ayuda humanitaria de Chile ante la escalada de su crisis social

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, agradeció al Gobierno de Chile por el envío de ayuda humanitaria destinada a la población afectada por la crisis que atraviesa el país altiplánico, marcada por tres semanas de protestas y bloqueos de carreteras.

"Bolivia expresa su profundo agradecimiento al hermano pueblo y Gobierno de Chile por el envío de ayuda humanitaria a través de su Fuerza Aérea", expresó Aramayo en su cuenta de X.

"Este gesto solidario refleja el espíritu de hermandad y cooperación que fortalece a nuestros pueblos", añadió.

La ayuda fue enviada ayer por el Gobierno de Chile, en una operación coordinada entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, junto a la Fuerza Aérea de Chile, con el objetivo de asistir a las personas que requieren insumos esenciales debido a la compleja situación que enfrenta Bolivia.

En ese contexto, un avión Hércules de la Fuerza Aérea arribó a La Paz transportando 12 palets de ayuda humanitaria, equivalentes a 480 cajas de alimentos. Los kits corresponden a raciones 4x4, es decir, provisiones suficientes para alimentar a cuatro personas durante cuatro días.

“Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo. La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello”, afirmó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Asimismo, Chile reiteró su preocupación por la situación humanitaria en Bolivia a través de un comunicado conjunto emitido el pasado viernes 15 de mayo junto a otros países de la región. En el texto, el Gobierno expresó su solidaridad con el pueblo y las autoridades bolivianas, subrayando la importancia de canalizar las diferencias mediante el diálogo, en resguardo de la institucionalidad y la paz social.

Bolivia enfrenta actualmente su tercera semana consecutiva de movilizaciones en La Paz. A las protestas impulsadas por sectores vinculados a la Central Obrera Boliviana se han sumado mineros, profesores, activistas y agrupaciones indígenas, entre otros actores sociales. Hasta ahora, los disturbios han dejado al menos cuatro personas fallecidas.

PURANOTICIA