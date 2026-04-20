Trump asegura que su acuerdo con Irán será "mucho mejor" que el que cerró Obama en 2015

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este lunes que el acuerdo que tiene intención de alcanzar con Irán será "mucho mejor" que el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) suscrito en 2015, con Barack Obama al frente del país norteamericano.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe de Estado sentenció: "El acuerdo que estamos trabajando con Irán será mucho mejor que el PIAC, comúnmente llamado 'el acuerdo nuclear de Irán' redactado por Barack Hussein Obama y 'El Somnoliento' Joe Biden, uno de los peores acuerdos jamás cerrado para la seguridad de nuestro país".

Al lanzar sus descargos contra el PIAC, el actual residente de la Casa Blanca aseguró que este pacto "era un camino garantizado hacia la bomba nuclear". Asimismo, cuestionó duramente a la administración anterior al señalar que "entregaron (a Irán) 1.700 millones de dólares en efectivo cargado en un Boeing 757 destino Irán para que la dirigencia iraní lo gastara como quisiera". En esa misma línea, destacó que para lograr esto, "Vaciaron todo el efectivo de los bancos del D.C., Virginia y Maryland".

De acuerdo a la visión del gobernante, a raíz de este "lío" diplomático se le desembolsaron a la nación islámica "cientos de miles de millones de dólares". Además, advirtió que si él no hubiese ordenado la anulación del tratado, el desenlace habría implicado la utilización de armamento atómico "sobre Israel y por todo Medio Oriente, incluidas nuestras queridas bases militares estadounidenses".

En contraste, el presidente pronosticó un escenario radicalmente distinto bajo su mandato: "si hay un acuerdo con Trump, será garantía de paz y seguridad, no solo para Israel y Medio Oriente, sino para Europa, Estados Unidos y el resto". Respecto a las actuales tratativas, descartó estar sometido a algún tipo de "presión". Para justificar su postura, argumentó: "No tengo ninguna persión, aunque todo llegará y ¡relativamente rápido! El tiempo no es mi adversario".

En otro ámbito, el líder norteamericano lanzó dardos contra la oposición interna demócrata, tildándolos de ser "todos traidores" debido a los cuestionamientos que han realizado sobre la guerra. Para contextualizar, hizo memoria sobre los años, meses y días que se extendieron conflictos bélicos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam. Sobre este punto, esgrimió: "Les gusta decir que prometí que derrotaría a Irán en seis semanas y en realidad ha sido mucho más rápido, según el punto de vista militar".

Siguiendo esa línea, se jactó de la utilización del poderío armado de su nación "para resolver los problemas que han dejado otros con menos entendimiento o capacidad". Específicamente, respaldó el bloqueo naval aplicado contra el país asiático, medida que, según sus palabras, lo "está destruyendo absolutamente". Además, reafirmó que no está dispuesto "a levantar hasta que haya un acuerdo" dicha restricción. Para dimensionar el impacto económico, calculó: "Están perdiendo 500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso a corto plazo".

(Imagen: Europa Press)

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