Trump asegura que Irán aceptó renunciar al desarrollo de armas nucleares y adelanta un "inminente acuerdo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las autoridades de Irán aceptaron renunciar al desarrollo de armas nucleares y anunció de nuevo un inminente acuerdo entre los dos países, tras haber mantenido "positivas" conversaciones en las últimas 24 horas.

Desde el Despacho Oval y en diálogo con los medios de comunicación, el mandatario entregó estas declaraciones sin profundizar en las características de dicho intercambio. "Irán no puede tener armas nucleares, y no las tendrá; además, ha aceptado eso, entre otras cosas (...) Ellos quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", expresó.

Con anterioridad, en medio de una ceremonia realizada en la sede gubernamental para homenajear a las madres de efectivos militares, la máxima autoridad de la Casa Blanca garantizó que su Administración tomará control del uranio enriquecido perteneciente a la nación islámica. "Lo vamos a conseguir", enfatizó en la instancia.

En esa misma línea, el presidente estadounidense condicionó este mismo miércoles el término de la operación "Furia Épica" contra Irán y el levantamiento del cerco sobre el estrecho de Ormuz a que el país asiático "acepta cumplir lo acordado". Pese a esta apertura, Trump no dejó pasar la oportunidad para reiterar sus amenazas sobre un eventual bombardeo contra el territorio iraní.

Actualmente, Washington y Teherán se encuentran inmersos en una serie de conversaciones que cuentan con la mediación de Pakistán, cuyo objetivo central es lograr un consenso que ponga término al conflicto en Oriente Próximo. No obstante, las discrepancias entre las posturas han bloqueado hasta ahora la concreción de una segunda cumbre en Islamabad. Dicha ciudad fue el escenario del primer cara a cara luego del pacto de alto el fuego, el cual ha sido prorrogado sin fecha límite por el propio Trump.

Para justificar su ausencia en la capital pakistaní, el gobierno iraní ha argumentado que el bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz, sumado al reciente asalto e incautación de sus buques por fuerzas estadounidenses en esa área, constituyen una violación directa a la tregua, lo que impide el proceso de diálogo. A pesar de este complejo panorama, ambos países mantienen sus contactos a través de la intermediación de Islamabad.

(Imagen: Getty Images)

PURANOTICIA