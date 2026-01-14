Trump asegura que Groenlandia es clave para su escudo antimisiles “Cúpula Dorada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este miércoles que el control de Groenlandia por parte de Washington "es vital para la Cúpula Dorada" que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la "Cúpula de Hierro".

"Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional", ha indicado en un mensaje en redes sociales, donde ha recalcado que "la OTAN sería mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de Estados Unidos", a pesar de que la isla es parte soberana de Dinamarca, ya miembro de la Alianza.

Así, ha subrayado que "la OTAN debería liderar el camino" para que Estados Unidos anexione el territorio y ha hecho hincapié en que, si no es así, "Rusia o China lo harán, algo que no va a pasar".

"Militarmente, sin el enorme poder de Estados Unidos, mucho del cual levanté durante mi primer mandato y que ahora llevo a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza efectiva o disuasoria. Ni de lejos", ha argüido. "Ellos lo saben y también lo sé yo", ha añadido.

Por ello, el inquilino de la Casa Blanca ha manifestado que una solución que no implique la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos "es inaceptable", ante el rechazo de las autoridades de la isla y de Dinamarca a que el país norteamericano se haga con el control efectivo del territorio, a pesar de las reiteradas amenazas de Trump.

Apenas unas horas antes, el propio Trump rechazó las declaraciones del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, después de que reiterara que la isla quiere seguir bajo soberanía de Dinamarca, y afirmó que esa postura "va a ser un gran problema para él". "No sé quién es ni sé nada sobre él, pero eso va a ser un gran problema para él", remarcó.

Nielsen destacó el martes en una rueda de prensa con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que Groenlandia quiere seguir dentro de "Dinamarca, la Unión Europea (UE) y la OTAN". "Este no es el momento de divisiones y discusiones, es el momento de permanecer unidos y seguir construyendo en base a la comunidad que ya tenemos", esgrimió.

El primer ministro de Groenlandia lamentó además las "inaceptables" amenazas de Trump contra la isla y reconoció que se trata de "una crisis geopolítica". "Groenlandia espera que el diálogo fluya con respeto y teniendo siempre en cuenta la posición constitucional de Groenlandia, así como el Derecho Internacional y el derecho de la población a la autodeterminación", zanjó.

Estas declaraciones llegan horas antes de la cita en la Casa Blanca entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos, que contará con la participación del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, además del secretario de Estado, Marco Rubio.

De lado de Dinamarca, acudirá a la reunión el ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, también la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt. El objetivo del encuentro es poder abordar "cara a cara" las pretensiones estadounidense de hacerse con el control de la isla ártica, aseguró el titular danés.

PURANOTICIA