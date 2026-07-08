Trump asegura que fue una "estupidez" devolver Groenlandia a Dinamarca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en su intención de que Washington controle Groenlandia y utilizó la ocupación nazi de Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial para justificar su postura. Sus declaraciones llegaron luego de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reiterara que "Groenlandia no está en venta".

Durante una rueda de prensa en el marco de la segunda jornada de la cumbre de la OTAN, que se celebra en Ankara, Turquía, el mandatario estadounidense respondió a las declaraciones de la jefa de Gobierno danesa y volvió a defender que la isla ártica debería estar bajo control de Estados Unidos.

"Cuando Dinamarca fue invadida por los nazis, en menos de un día, Hitler los venció en un día, se hizo con el control. Nos pidieron que cuidáramos de Groenlandia. De hecho, tomamos Groenlandia y luego, estúpidamente, se la devolvimos. No deberíamos habérsela devuelto, porque somos nosotros quienes la necesitamos", ha aseverado.

Trump cuestionó la decisión de devolver Groenlandia a Dinamarca tras la Segunda Guerra Mundial y aseguró que la isla tiene un valor estratégico para la seguridad internacional.

"Groenlandia es muy importante para Estados Unidos, pero no es importante para Dinamarca", afirmó, agregando que necesita la isla "para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos".

El mandatario estadounidense profundizó en esa idea y sostuvo que el territorio pasó a estar bajo administración de Washington tras la invasión alemana a Dinamarca.

"Fueron derrotados muy rápidamente. Dinamarca fue vencida en un día, menos de un día, por los nazis. Y cuando esto ocurrió, la traspasaron inmediatamente a nosotros. Era nuestra. La teníamos. La estábamos cuidando, y luego se la devolvimos, no sé por qué", ha proseguido, añadiendo que tampoco habría devuelto el Canal de Panamá porque ahora es China quien "está intentando apoderarse" de él.

Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que Frederiksen reafirmara que Groenlandia no está en venta y defendiera tanto la soberanía danesa como el derecho de los groenlandeses a decidir su futuro.

Poco antes, Mette Frederiksen, ha reafirmado que Groenlandia "no está en venta" y que su país está dispuesto a "defender cada centímetro de la OTAN", del mismo modo que espera que todos los aliados "respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación" y a la integridad territorial y soberanía de Dinamarca.

La disputa por Groenlandia resurgió pese al acuerdo alcanzado en enero, cuando el tema parecía haber quedado zanjado tras un entendimiento firmado durante el Foro de Davos con la mediación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Trump volvió a abrir la disputa sobre Groenlandia tras haber zanjado el asunto el pasado mes de enero con la firma de un acuerdo en el Foro de Davos, bajo la mediación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Las declaraciones del mandatario estadounidense no son nuevas. De hecho, un día antes, a su llegada a Ankara, volvió a defender públicamente que el territorio debería estar bajo control de Washington.

"Groenlandia es muy importante para Estados Unidos. Está rodeada de barcos chinos y barcos rusos. Groenlandia era, y sigue siendo, algo que debería estar controlado por Estados Unidos, no por Dinamarca", afirmó Trump el martes en otra rueda de prensa, esta vez a su llegada a Ankara, capital de Turquía.

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