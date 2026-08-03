Inteligencia de Colombia alerta sobre supuesto plan del ELN para afectar la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella

Los servicios de inteligencia de Colombia alertaron sobre un supuesto "plan terrorista" del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para generar hechos de violencia durante los días previos y posteriores a la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para este viernes 7 de agosto.

Según informes de inteligencia conocidos por Caracol Radio, las operaciones estarían bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias "Pablito", tercer comandante del ELN, y tendrían como posibles objetivos instalaciones militares y policiales, entre ellas dependencias como la comisaría que sufrió un atentado recientemente en Cúcuta.

El ataque ocurrido en esa ciudad dejó al menos diez personas heridas, entre ellas siete policías, luego de que un coche bomba explotara en las inmediaciones de una comisaría de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. El Gobierno colombiano atribuyó la responsabilidad del atentado al ELN, tras una serie de detonaciones y una ráfaga de disparos registradas posteriormente.

De acuerdo con la información manejada por las autoridades, los posibles ataques no estarían dirigidos únicamente contra fuerzas de seguridad, sino que también contemplarían instalaciones civiles y estructuras consideradas críticas para el funcionamiento del país.

El presidente electo Abelardo de la Espriella, quien condenó los recientes atentados, asumirá el cargo este viernes 7 de agosto en la Universidad Santiago de Cali, en medio de un amplio despliegue de seguridad.

Tras confirmar su triunfo electoral, el futuro mandatario ha advertido a los grupos armados que la única salida es abandonar las armas y avanzar hacia la desmovilización.

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