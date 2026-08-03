Al menos 7 muertos y 40 heridos por el impacto de un dron ucraniano en una playa de Rusia

Un dron explotó en una concurrida playa en el sur de Rusia, causando la muerte de siete personas, entre ellas tres niños, según informaron las autoridades locales.

En imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la BBC, se puede ver un dron dirigiéndose a toda velocidad hacia un acantilado antes de estrellarse y causar una bola de fuego en la playa, mientras los turistas observan desde la arena y el agua.

El número total de heridos asciende a 40, de los cuales 17 fueron hospitalizados, según informó el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev. Este acusó a Ucrania de un ataque deliberado contra civiles.

Kiev no se ha pronunciado al respecto. Ambas partes niegan haber atacado deliberadamente a civiles.

Se desconoce cuál era el objetivo del dron.

Algunos canales ucranianos de Telegram afirman que se estrelló en la playa como resultado de una "guerra electrónica" que interfirió con la señal que lo dirigía.