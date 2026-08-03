Al menos 7 muertos y 40 heridos por el impacto de un dron ucraniano en una playa de Rusia

El número total de heridos asciende a 40, de los cuales 17 fueron hospitalizados, según informó el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev. Este acusó a Ucrania de un ataque deliberado contra civiles.
Un dron explotó en una concurrida playa en el sur de Rusia, causando la muerte de siete personas, entre ellas tres niños, según informaron las autoridades locales.
En imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la BBC, se puede ver un dron dirigiéndose a toda velocidad hacia un acantilado antes de estrellarse y causar una bola de fuego en la playa, mientras los turistas observan desde la arena y el agua.
El número total de heridos asciende a 40, de los cuales 17 fueron hospitalizados, según informó el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev. Este acusó a Ucrania de un ataque deliberado contra civiles.
Kiev no se ha pronunciado al respecto. Ambas partes niegan haber atacado deliberadamente a civiles.
Se desconoce cuál era el objetivo del dron.
Algunos canales ucranianos de Telegram afirman que se estrelló en la playa como resultado de una "guerra electrónica" que interfirió con la señal que lo dirigía.
Pero varios testigos presenciales, citados por medios rusos, declararon que se escucharon disparos antes de la explosión, lo que sugiere que las defensas aéreas podrían haber intentado derribar el dron.
El incidente ocurrió en una playa cercana al pueblo de Arkhipo-Osipovka, en el mar Negro.
Con su clima cálido, sus extensas playas y su desarrollada infraestructura turística, es un destino vacacional popular para los rusos, sobre todo desde que las sanciones de Occidente han restringido los viajes internacionales para muchos.
Turistas y residentes de Arkhipo-Osipovka declararon a los medios de comunicación locales que no sonaron las sirenas antes del impaccto del dron.
"Nos cubrimos con camastros y no vimos dónde explotó", dijo un turista.
Otra persona comentó que, si bien no vio el impacto del dron, sí escuchó "disparos, como de ametralladora", seguidos de una explosión.
"Todo pasó delante de mis hijos. Mi hijo está sufriendo una crisis nerviosa", dijo una tercera persona.
(Imagen: Captura video)
PURANOTICIA // BBC MUNDO