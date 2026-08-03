Donald Trump califica de "hipócrita" a Irán tras desmentir el inicio de conversaciones con EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que hay en marcha una nueva ronda de conversaciones con Irán, a cuyas autoridades tachó de "increíblemente hipócritas", asegurando que "suplican" la negociación con Washington para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero.

"Tanto si Irán quiere admitirlo como si no, estamos hablando, de hecho, de una solución a un problema que ellos mismos han causado durante décadas. Es muy sencillo: ¡Irán nunca tendrá un arma nuclear!", reiteró en sus redes sociales.

El mandatario lamentó que "los dirigentes iraníes sean "increíblemente hipócritas", acusándolos de pedir encuentros con Estados Unidos mientras que "luego afirman, abiertamente y con orgullo, que no están manteniendo ningún diálogo, que no se está hablando de nada y que solo tratan con 'Omán'".

En esta línea, Trump criticó la "habitual palabrería" de las autoridades iraníes sobre su control sobre el estrecho de Ormuz, el cual, aseguró "ya está totalmente bajo el control" del país norteamericano.

"Nada llega a Irán, a menos que nosotros lo queramos, y nada llegará, a menos que se alcance un acuerdo o una rendición total", amenazó el estadounidense.

(Imagen: Anna Moneymaker / Getty Images)

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