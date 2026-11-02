Trump asegura que EE.UU. estará "acabado" si los republicanos pierden el Congreso y la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las elecciones legislativas de este martes abren un ciclo existencial para el Partido Republicano, porque si la oposición demócrata gana ambas cámaras ahora y después la Presidencia en 2028, el país estará "acabado".

"Vamos a ver qué pasa, pero es como dice Elon (Musk): como perdamos la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia, este país está acabado", aseguró el mandatario en una entrevista con el programa de la conservadora columnista australiana Miranda Devine.

Las últimas encuestas conceden a los demócratas la victoria en la Cámara Baja y no descartan que ganen el Senado, aunque es un desafío más difícil dado que hay varios estados clave todavía en juego. Trump no podrá presentarse a las elecciones en 2028 porque está cumpliendo el máximo de mandatos constitucionales y de momento no hay sucesor a la vista.

Por lo demás, el presidente reiteró que, ocurra lo que ocurra, echará mano sin miramientos de su potestad de veto ejecutivo para bloquear cualquier proyecto de ley que presenten los demócratas si ganan la Cámara de Representantes.

"Me voy a convertir en míster Veto", advirtió el mandatario. "Tendrán que hablar conmigo y habrá que negociar, como siempre ha pasado", ha añadido.

En su línea habitual, el presidente de Estados Unidos también puso en duda la integridad de las elecciones después de que los tribunales hayan desestimado varias de sus iniciativas para bloquear el recuento, como ha pasado en el caso del estado de Alaska, al entender que existen que el candidato republicano Dan Sullivan y el independiente Daniel J. Sullivan se llaman prácticamente igual y los votantes podrían confundirse.

"No", zanjó Trump en respuesta a la pregunta de si esperaba unas elecciones honradas. "Los dos tienen incluso la misma cara", aseguró el presidente estadounidense. "Los demócratas deben haber encontrado a un doble o algo y luego van diciendo que no saben nada de este asunto", cerró.

(Imagen: AP Photo/Alex Brandon)

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