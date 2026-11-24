Al menos 23 personas resultaron heridas tras la detonación de un coche bomba frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, ubicada en el centro de Villavicencio, Colombia. El atentado ocurrió durante la noche y fue confirmado por la Secretaría de Salud departamental.

Los afectados presentan lesiones de diversa consideración, entre ellas traumatismos craneoencefálicos, fracturas abiertas, contusiones pulmonares, heridas provocadas por metralla y daños auditivos. Pese a la magnitud de la explosión, no se registraron víctimas fatales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el ataque y aseguró que su Gobierno no entablará conversaciones con grupos vinculados al narcoterrorismo.

"Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta", manifestó el mandatario a través de redes sociales, poco después de la detonación registrada en la Plaza Los Libertadores.

De la Espriella atribuyó el ataque a organizaciones criminales que, según afirmó, "pretenden intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz". Además, anunció una respuesta "contundente e implacable" de las fuerzas de seguridad.

"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo", enfatizó.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, también rechazó el atentado y manifestó su preocupación por las consecuencias que este hecho puede tener en la seguridad de los habitantes.

El jefe comunal calificó el ataque como un acto de violencia que "llena de temor" a la ciudad y que amenaza "nuevamente" la tranquilidad y la vida de sus habitantes.

A través de redes sociales, solicitó al Gobierno central "todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad" de la población. Asimismo, aseguró que la administración municipal trabajará coordinadamente con las demás autoridades para evitar que "el miedo se apodere" de la ciudad.

DAÑOS EN RADIO DE 500 METROS

El asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, coronel Germán Ayala, informó que la explosión provocó daños materiales en un radio aproximado de 500 metros.

Entre las estructuras afectadas se encuentran la fachada y los ventanales de la Gobernación, además de inmuebles cercanos. La detonación también destruyó por completo dos locales comerciales, entre ellos una cafetería de dos pisos que colapsó, y afectó al menos tres vehículos.

Personal de la Policía, el Ejército, la Cruz Roja y la Defensa Civil mantuvieron acordonada la zona mientras revisa los escombros de las edificaciones dañadas para descartar la presencia de personas atrapadas.

En paralelo, especialistas en explosivos y organismos de inteligencia trabajan para establecer el origen y las características del artefacto utilizado en el atentado.

PURANOTICIA