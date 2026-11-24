Las autoridades de Libia calificaron como una "declaración de guerra" el ataque de Ucrania contra una corbeta rusa que se encontraba anclada en el puerto de Benghazi y solicitaron que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sea incluido en las listas internacionales de "terroristas".

Musa al Koni, uno de los tres integrantes del Consejo Presidencial libio, aseguró en un comunicado que Zelenski ha reivindicado la autoría de este acto "terrorista" contra Libia, por lo que advirtió que la ofensiva constituye "una declaración de guerra". Así lo consignó la agencia estatal de noticias libia LANA.

"Iniciaremos inmediatamente todas las medidas legales y diplomáticas necesarias, tanto a nivel regional como internacional, para que los responsables de violar la soberanía y amenazar la paz y la seguridad de Libia rindan cuenta", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que las autoridades trabajarán para "salvaguardar los derechos del Estado libio y sus ciudadanos a través de todos los medios legítimos".

En esa línea, Al Koni solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocar una sesión de emergencia para abordar el ataque. Además, pidió que Zelenski sea incorporado a su lista de terroristas y que el organismo adopte medidas para impedir que se repitan este tipo de agresiones. También planteó la necesidad de sostener reuniones con las autoridades paralelas del este de Libia para coordinar una postura común.

Las declaraciones del representante libio se produjeron luego de que el Consejo Presidencial advirtiera el lunes que adoptará "todas las medidas pertinentes a nivel militar, político y jurídico" en respuesta al ataque contra Benghazi, ciudad que se encuentra bajo el control del gobierno paralelo con sede en Tobruk.

Por su parte, Zelenski reivindicó la autoría de la ofensiva y la calificó como "una operación ejemplar", en el marco de la respuesta ucraniana a la invasión rusa ordenada por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022. El mandatario aseguró que la corbeta "Merkury" fue hundida y detalló que otro buque de carga, ubicado frente a las costas libias, también fue alcanzado por drones navales ucranianos.

Previamente, las autoridades asentadas en el este de Libia habían informado el domingo que la corbeta "Merkury" realizaba una escala para reabastecerse de combustible durante su trayecto de regreso a Rusia, en virtud de los acuerdos de cooperación marítima suscritos entre Moscú y la administración oriental libia.

PURANOTICIA