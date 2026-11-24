El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador oficializó la inscripción de la candidatura del presidente Nayib Bukele para las elecciones presidenciales de febrero de 2027, instancia en la que buscará alcanzar un tercer mandato consecutivo al frente del país.

A través de un comunicado, el organismo electoral informó que la postulación de Bukele fue oficializada tras verificar "el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales" para su inscripción. La fórmula presidencial también contempla a Félix Ulloa como candidato a la Vicepresidencia de El Salvador.

El mandatario presentó su candidatura la semana pasada, oportunidad en la que defendió su gestión y manifestó su intención de continuar con las medidas impulsadas durante su administración. "Nosotros estamos arreglando paso a paso todas las cosas y lo que queremos es no parar de seguir arreglando todo nuestro país hasta que lleguemos a la última escuela, al último hospital, a la última unidad de salud, al último cantón y podamos arreglar todo El Salvador", sostuvo.

La posibilidad de que Bukele, quien asumió el poder en 2019 y fue reelegido para un segundo periodo en junio de 2024, pueda competir por un nuevo mandato responde a la reforma de la Constitución aprobada en julio de 2025. La modificación eliminó la segunda vuelta electoral, extendió la duración del periodo presidencial de cinco a seis años y habilitó la reelección indefinida para los mandatarios en ejercicio.

En tanto, El Salvador permanece desde marzo de 2022 bajo estado de excepción, medida que las autoridades defienden por su efectividad en el combate contra las pandillas y la criminalidad. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante los operativos, los que han dejado miles de personas detenidas.

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