Trump asegura que EE.UU. está tomando el control del estrecho de Ormuz tras su cierre por parte de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el Ejército estadounidense está tomando el control del estrecho de Ormuz, en medio del aumento de las tensiones con Irán, cuyas autoridades confirmaron el cierre de la estratégica vía marítima.

"Estamos tomando el control del estrecho. No les queda nada", afirmó el mandatario en declaraciones a la cadena Fox News, donde también hizo referencia a los contactos diplomáticos sostenidos durante los últimos días para intentar poner fin a la escalada en la zona. Según Trump, esas conversaciones fracasaron debido a nuevas exigencias planteadas por Teherán.

De acuerdo con el jefe de la Casa Blanca, los líderes iraníes mantuvieron once horas de negociaciones con Washington, instancia en la que "todo quedó acordado", aunque posteriormente comenzaron a solicitar modificaciones al entendimiento alcanzado.

En ese contexto, Trump justificó los últimos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y sostuvo que la República Islámica está recibiendo una "paliza" en la guerra, luego de dar por terminada la tregua que ambas partes mantenían en virtud del preacuerdo firmado en junio.

Mientras continúan los intercambios de acusaciones, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo creado por Teherán para administrar el tránsito marítimo, confirmó que el paso permanece cerrado "debido a las recientes acciones hostiles de las fuerzas estadounidenses".

"El paso por el estrecho de Ormuz resulta actualmente inviable. Tan pronto como se restablezca la estabilidad y la calma, se revisarán todas las solicitudes de acuerdo con el calendario previsto y se reanudará el proceso de concesión de permisos", señaló la entidad iraní.

El anuncio se produce luego de que este domingo la Guardia Revolucionaria de Irán informara que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado a la navegación "hasta nuevo aviso", tras realizar disparos de advertencia contra un buque que presuntamente ignoró las instrucciones de las fuerzas iraníes en la zona.

En un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB, la Guardia Revolucionaria indicó que "debido a la brecha de seguridad causada por la intervención ilegal de potencias extranjeras, el estrecho de Ormuz queda cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones de Estados Unidos en la región, y no se permitirá el paso a ningún buque".

El cierre del estratégico corredor marítimo derivó en una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán, con una nueva oleada de ataques estadounidenses que, según el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), respondieron a la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial chipriota que presuntamente había desobedecido sus instrucciones.

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