Trump arremete contra republicanos por apoyar resolución para frenar la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra la resolución aprobada por la Cámara de Representantes que busca obligarlo a poner fin a la ofensiva militar contra Irán, calificándola como una iniciativa "antipatriota" y cuestionando duramente a los cuatro legisladores republicanos que respaldaron la medida junto a los demócratas.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario criticó la votación realizada en la Cámara Baja, que representa un revés político para la Casa Blanca en medio del debate sobre el alcance de las facultades presidenciales para conducir acciones militares.

"En una votación sin sentido, la Cámara votó, cuatro malos republicanos y todos los demócratas, para limitar mis poderes de guerra, justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán. ¿Quién haría algo tan antipatriótico?", se ha preguntado Trump.

El presidente defendió además la gestión de su administración frente al conflicto con Teherán y acusó a la oposición de actuar motivada por razones políticas.

"Saben en qué punto están las negociaciones", ha sostenido, antes de acusar al Partido Demócrata de "estar impulsado por el Síndrome de Odio a Trump" y asegurar que la oposición "preferiría que el país fracasara" antes que darle "otra de muchas victorias".

Trump también dirigió sus críticas a los integrantes de su propio partido que votaron a favor de la resolución.

"Con los cuatro republicanos es otra historia totalmente diferente. Son unos oportunistas. Deberían avergonzarse de sí mismos", ha agregado, antes de reiterar su conocido lema "Make America Great Again".

La iniciativa fue aprobada por 215 votos a favor y 208 en contra, gracias al apoyo de los congresistas republicanos Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Tom Barrett (Michigan), Warren Davidson (Ohio) y Thomas Massie (Kentucky), quienes se sumaron a la bancada demócrata.

La votación supuso un importante revés para la Casa Blanca. Sin embargo, al tratarse de una resolución "concurrente", el texto no pasa por el despacho presidencial para su firma o eventual veto, por lo que no tiene fuerza de ley por sí mismo.

La propuesta se sustenta principalmente en la Ley de Poderes de Guerra, legislación que regula la participación de Estados Unidos en conflictos armados y limita las facultades del Ejecutivo para mantener operaciones militares sin autorización legislativa.

En ese marco, el proyecto ordena a Trump retirar todas las fuerzas estadounidenses involucradas en "hostilidades" con Teherán, salvo que exista una declaración formal de guerra o una autorización específica del Congreso para el uso de la fuerza militar contra Irán.

La aprobación del texto marca un hito en la disputa política sobre la guerra contra Irán, luego de tres intentos fallidos en la Cámara de Representantes por frenar el conflicto.

Tras más de tres meses de enfrentamientos, la guerra ha generado importantes consecuencias económicas a nivel global, especialmente en los mercados energéticos y en la disponibilidad de fertilizantes, factores que han impactado directamente en los costos de producción y en la inflación de diversos países.

PURANOTICIA