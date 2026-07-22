Hallan los restos del avión cuyo accidente en Puerto Rico hace más de 70 años marcó un antes y un después en la seguridad aérea

El 11 de abril de 1952, un Viernes Santo, 64 pasajeros —incluidos seis niños— y cinco tripulantes subieron a bordo del Clipper Endeavour, un DC-4 de cuatro motores de hélice comparable en tamaño a un Boeing 737 moderno.

El avión partió del aeropuerto de Isla Grande, en San Juan, rumbo a Nueva York, a lo que hoy es el aeropuerto John F. Kennedy. Horas después, aquella jornada quedaría grabada en la memoria de la isla como la "Tragedia de Viernes Santo" .

El aparato despegó a las 12:11 de la tarde, pero apenas unos minutos después el motor número 3 comenzó a presentar fallas y luego le siguió el número 4 .

Ante la continua pérdida de altitud, el capitán John C. Burn abandonó su plan inicial de regresar al aeropuerto.

Según el informe elaborado por los investigadores del accidente, al que tuvo acceso BBC Mundo, el piloto decidió alejarse hacia la costa para evitar un posible aterrizaje de emergencia en una zona poblada o sobre un arrecife de coral.

El comandante contaba con una amplia experiencia en vuelos transoceánicos y estaba familiarizado con las maniobras sobre el agua , ya que Pan Am había utilizado hidroaviones durante años en sus rutas internacionales durante las décadas previas, recoge un artículo publicado por la Pan Am Historical Foundation.

A pesar del enorme riesgo que implicaba la maniobra y de que la cola de la aeronave se desprendió tras el impacto, todos los ocupantes sobrevivieron en un principio.

Sin embargo, la alegría duró poco. Con el fuselaje fracturado, el agua comenzó a inundar rápidamente la cabina y, menos de tres minutos después del impacto, el avión se hundió, arrastrando consigo a 52 personas.

Solo 39 cuerpos fueron recuperados.

¿Qué ocurrió? La investigación de la Junta de Aeronáutica Civil de Estados Unidos, predecesora de la actual Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), concluyó que el accidente fue provocado por fallas mecánicas en los motores que no fueron corregidas a tiempo.

En un vuelo anterior otro capitán reportó unos problemas.

No obstante, los investigadores concluyeron que la tragedia se vio agravada por otros factores, entre ellos la barrera idiomática, la falta de instrucciones claras para los pasajeros y la ausencia de procedimientos adecuados de evacuación.

"Cada pasajero disponía de un chaleco salvavidas ubicado en un bolsillo situado en la parte posterior de cada asiento", señala el informe fechado en septiembre de 1952.

"Sobre cada bolsillo había un cartel en inglés y español indicando su localización", agrega el documento de 13 páginas.

Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes revelaron que "antes del amerizaje, ningún miembro de la tripulación informó a los pasajeros sobre dónde estaban los chalecos ni cómo debían usarse".

"Como resultado, se produjo una considerable confusión", concluyeron los investigadores, quienes admitieron que la falta de instrucciones dejó a muchos pasajeros sin saber qué hacer para salvar sus vidas.

Por si fuera poco, solo una de las tres balsas salvavidas inflables pudo desplegarse correctamente. A ella lograron subir el primer oficial, dos auxiliares de vuelo y tres pasajeros.