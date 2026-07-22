OpenAI reveló que algunos de sus modelos de IA más avanzados se descontrolaron y hackearon una start-up después de que perdieran el control sobre ellos durante una prueba de seguridad.

La empresa detrás de ChatGPT explicó que su agente de IA —sistemas capaces de actuar de manera autónoma tras recibir instrucciones humanas— estaba siendo evaluado en un entorno controlado. Sin embargo, encontró vulnerabilidades de seguridad y consiguió escapar del entorno de pruebas .

Los modelos tuvieron como objetivo a Hugging Face , uno de los mayores centros del mundo para compartir modelos de inteligencia artificial, y lograron acceder a algunos sistemas internos de la empresa.

OpenAI calificó el incidente de "sin precedentes" y afirmó que estaba llevando a cabo una investigación junto a esta compañía . Por su parte, su director ejecutivo, Clément Delangue, escribió en una publicación en X que era "alucinante que todo esto ocurriera de forma autónoma".

"La investigación continúa y compartiremos más información sobre lo que podría ser el primer incidente de este tipo ", añadió.

Gina Neff, directora del Centro Minderoo para Tecnología y Democracia de la Universidad de Cambridge, declaró al programa Today de BBC Radio 4 que las pruebas de seguridad —conocidas como sandboxes (entornos aislados de prueba)— "se supone que son espacios seguros donde se puede observar de qué son capaces los modelos" .

"En este caso, parece que OpenAI no creó un entorno aislado lo suficientemente seguro ", añadió.

En cambio, los agentes crearon su propio ciberataque contra el propio entorno aislado, encontrando una vulnerabilidad que les permitió escapar.

Una vez fuera, la IA identificó a Hugging Face como una fuente probable de las respuestas que buscaban en la prueba e intentó acceder a ella.

Neil Lawrence, profesor de aprendizaje automático en la Universidad de Cambridge, lo calificó de "hazaña impresionante", pero advirtió que "se encuentra dentro de las capacidades conocidas de la generación actual" de modelos de IA de alta potencia.

Señaló que OpenAI está buscando cotizar en bolsa y se enfrenta a una intensa presión por parte de su empresa rival, Anthropic, que ha sido noticia con su propia y potente herramienta de IA, Mythos.

"OpenAI ahora está intentando ponerse al día, tratando de demostrar las capacidades de sus propios sistemas en ciberseguridad".

"Esto demuestra que OpenAI no es capaz de implementar su propia tecnología de forma segura", agregó.

En su comunicado inicial sobre el ciberataque, publicado el 16 de julio, Hugging Face afirmó que aún estaba evaluando si se habían visto afectados los datos de algún cliente o socio y que, de ser necesario, se pondría en contacto con las partes afectadas.

La compañía afirmó haber subsanado las vulnerabilidades detectadas por el incidente y haber reconstruido los sistemas afectados.

"Las herramientas ofensivas autónomas basadas en inteligencia artificial ya no son una cuestión teórica", afirmó.

"Defender una plataforma en línea ahora significa tratar la superficie de datos y modelos como una superficie de ataque de primer nivel, y utilizar la IA en la defensa para mantenerse al día", agregó.