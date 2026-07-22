Austria instala una comisaría de policía en la casa donde nació Hitler para evitar apología al nazismo

A la ceremonia de inauguración de la comisaría, en la que músicos de la policía tocaron una tuba y otros instrumentos de viento-metal, asistieron el ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, y autoridades locales.

Austria asume así la responsabilidad del terrible legado del pasado, afirmó Karner.

Si bien decidir qué hacer con el edificio no fue fácil, Karner cree que la comisaría marca un nuevo capítulo para la ciudad.

"Esta casa se convertirá ahora en un lugar de democracia, estado de derecho, seguridad, libertad y dignidad humana", dijo.

Posteriormente, un capellán católico de la policía bendijo dos cruces que colgarán en la nueva comisaría.

Durante décadas, el Ministerio del Interior alquiló el edificio a su antigua propietaria, una mujer local llamada Gerlinde Pommer, pagándole una renta alta en un intento por evitar que la casa se utilizara como lugar de turismo de extrema derecha.

Durante muchos años, una organización benéfica local utilizó el edificio como centro de día y taller para personas con necesidades especiales.

Sin embargo, la organización se vio obligada a marcharse en 2011, cuando Pommer impidió nuevas obras de renovación.

Además, la propietaria se negó en varias ocasiones a vender la propiedad al gobierno.

La casa permaneció vacía durante varios años, mientras las autoridades y su propietaria discutían sobre los términos.

En 2016, el Parlamento austriaco aprobó una ley que permitía al gobierno confiscar la casa de Pommer.