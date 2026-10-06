OMS monitorea muerte de investigadora en laboratorio de Rusia por sospecha de peste neumónica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este martes que mantiene un seguimiento del caso de una mujer que murió en un laboratorio de Rusia, en Siberia, por una posible infección de peste neumónica.

"Una mujer que trabajaba en un laboratorio en la región de Irkutsk ha fallecido y las autoridades están analizando si la muerte fue causada por peste pulmonar", declaró el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

El funcionario también advirtió que la mujer trabajaba en "un instituto que estudia patógenos peligrosos, incluida la peste, en una parte de Siberia en la que la peste es registrada de forma natural en animales salvajes".

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la causa del fallecimiento, debido a que las pruebas de laboratorio aún se encuentran en curso. En paralelo, Lindmeier transmitió información proporcionada por Rusia, según la cual hasta el momento no se han detectado "patógenos o enfermedades infecciosas peligrosas" entre los contactos de la mujer.

Lindmeier presentó además un cronograma de los acontecimientos, que se inició el 2 de octubre, cuando "el sistema de supervisión interna detecta informaciones en medios sobre una muerte sospechosa por peste pulmonar en Irkutsk, tras lo que empieza a supervisar la situación".

Al día siguiente, la OMS se puso en contacto con Rusia para "verificar el suceso, las circunstancias, las pruebas de laboratorio, sus resultados, la lógica detrás del trazado de contactos y su estatus de salud, así como cualquier potencial implicación a nivel de salud pública internacional".

En este contexto, Lindmeier señaló que los contactos de la mujer ya habrían sido identificados y puestos bajo vigilancia, antes de destacar que "ninguno ha mostrado síntomas de enfermedad hasta la fecha", motivo por el que la organización internacional "calcula que el riesgo es entre moderado y bajo en Irkutsk, bajo para Rusia en su totalidad y muy bajo para la región europea de la OMS".

Por último, indicó que las estimaciones de riesgo de la OMS continuarán actualizándose en función de la información que entregue Moscú, al tiempo que recalcó que el organismo "está preparado para apoyar a las autoridades rusas, en caso de que lo pidan".

Las autoridades de Rusia aseguraron que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es "estable", después de activar una serie de medidas de emergencia durante los últimos días debido a la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en la localidad de Shelejov, en Siberia.

PURANOTICIA