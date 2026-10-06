Marco Rubio exige a Rusia "ser transparente" tras la muerte de una investigadora por peste neumónica en Siberia

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamó a las autoridades de Rusia a "ser transparentes" y compartir más información sobre el supuesto caso de peste neumónica, luego de la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio ocurrido en Shelejov, Siberia.

"Todavía no disponemos de toda la información. Creo que corresponde a Rusia, obviamente, compartir más información con el mundo. Eso es lo que debería hacer", ha indicado el jefe de la diplomacia norteamericana en declaraciones desde Islandia, donde inició una gira europea que también lo llevará a Grecia y Portugal.

En esa línea, Rubio señaló que la expectativa de Washington es que Rusia "lo haga". "Cuanto más podamos saber sobre lo ocurrido, mejor preparados estaremos todos para responder. Quizá no haya nada de qué preocuparse. Quizá sea algo más grave de lo que pensábamos. No lo sabemos", ha agregado.

En todo caso, Rubio ha lamentado que Moscú está proporcionando información "bastante limitada". "Aunque esperamos que eso cambie en las próximas horas y días", ha recalcado, subrayando que Rusia debe "ser transparente y compartir más información con el mundo".

El responsable de Exteriores estadounidense hizo alusión a la crisis del coronavirus de principios de 2020, tras su propagación en China, al señalar que "cada vez que se oye que alguna enfermedad ha infectado a alguien en un laboratorio en cualquier parte del mundo, es motivo de preocupación".

Las autoridades de Rusia han asegurado que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es "estable", después de activar una serie de medidas de emergencia durante los últimos días a causa de la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en Shelejov.

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